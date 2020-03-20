Дмитро Комаров розкрив секрет приготування пекінської качки і розповів про найромантичніше місці на землі

Ведучий програми «Світ навиворіт» на каналі «1+1» Дмитро Комаров став головним героєм останнього випуску журналу «Телегід». В ексклюзивному інтерв'ю мандрівник поділився подробицями зйомок китайського сезону тревел-шоу і розповів, як йому вдається поєднувати насичену роботу і сімейне життя.

Розповідаючи про останню подорож на зйомки нового сезону і кулінарні вподобання жителів Піднебесної, ведучий «Світу навиворіт» розкрив секрет популярної страви пекінської качки:

«Неможливо з'їздити в Китай і не покуштувати качки по-пекінськи. В одному з випусків ми покажемо унікальний стародавній рецепт цієї страви, який розробляли кухарі імператора. Зараз качка по-пекінськи стала популярною не тільки в Китаї, страва поширилася по всьому світу. Але колись таку качку міг їсти тільки імператор. Його кухарі розробляли ідеальний рецепт, щоб страва була особливою не тільки за смаковими якостями, але і мало корисні властивості. »

Для того, щоб дізнатися древній секрет приготування пекінської качки, ведучий «Світу навиворіт» влаштується працювати су-шефом в невеликий китайський ресторан. Цей єдиний у своєму роді заклад входить в список кращих на планеті, і тільки тут готують качку по рецепту, який не змінювався з імператорських часів.

Переживати тривалу розлуку зі своєю дружиною - телеведучою Олександрою Кучеренко мандрівникові допомагають постійні зустрічі під час зйомок програми, спілкування по телефону і в месенджерах.

«Набагато інтенсивніше переписуємося, коли я за кордоном. Коли я в експедиції, ввечері або вдень обов'язково виділяю час, і ми телефонуємо один одному. Наприклад, я будував льодове містечко в Китаї і провалився під лід, мене сфоткали - я насамперед відправив дружині. Кажу: «Передаю привіт. У тебе там тепло? А я тут скупався в ополонці на роботі. Будуємо місто, тягаємо 500-кілограмові крижані брили », - поділився Дмитро Комаров в інтерв'ю.

На питання, який рекорд відісланих один одному селфі протягом дня, телеведучий розповідає, що все ж соцмережами подружжя користується без фанатизму.

«У нас немає такого, щоб ми цілий день кидали один одному фотографії. Ми дорослі люди. Ділимося враженнями, коли відбуваються дійсно цікаві події», - відповідає ведучий «Світу навиворіт».

З огляду на великий багаж відвіданих країн і континентів, Дмитро Комаров спробував визначити найромантичніше місце на Землі.

«Воно для кожного своє. Як правило, ним стає місце, з яким пов'язані якісь особливі емоції. Звичайно, в будь-якому випадку завжди заворожує природа, тому умовно найромантичнішими можна назвати гори або морські узбережжя. Це класика, і такі місця сили завжди вражають. І якщо ти опиняєшся там з коханою людиною - це місце автоматично стає романтичним. У непальському циклі програм я показав, як ми йшли до вершини світу - Евересту. По дорозі були точки, в тому числі готелі, з яких добре видно Еверест. Для мене та місцевість - романтична», - поділився мандрівник і додав, що не можна не назвати романтичними, наприклад, Мальдіви, а в Україні - це неймовірно красивий карпатський край.

Новий сезон програми «Світ навиворіт» вже стартував на «1+1». У ньому Дмитро Комаров розповість про незвичайні кулінарні вподобання китайців і покаже наймальовничіші місця Піднебесної, побуває високо в горах і в великих мегаполісах, побачить стародавні традиції і спробує на собі нові професії. Дивіться новий сезон тревел-шоу «Світ навиворіт» щосереди о 22.45 на «1+1».

Більше цікавих подробиць про життя Дмитра Комарова та новий сезон програми «Світ навиворіт» - в свіжому випуску журналу «Телегід»