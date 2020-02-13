Дмитрий Комаров признался, ревнует ли Александру Кучеренко: Вряд ли в 36 можно поменяться

Ведущий популярной программы «Мир наизнанку» на канале «1+1» Дмитрий Комаров стал главным героем последнего выпуска журнала «Теленеделя». В эксклюзивном интервью смелый путешественник рассказал не только о том, как снимался новый сезон тревел-шоу в Китае, но и поделился интересными историями своей семейной жизни.

Телеведущий достаточно долго удерживал статус одного из самых завидных холостяков украинского шоу-бизнеса. Как признавался Дмитрий, он искал вторую половинку, которая была бы такой же авантюристкой, как и он сам. На вопрос, в чем же проявляется авантюризм его жены Александры Кучеренко, Комаров воодушевленно рассказывает истории самых спонтанных путешествий их пары.

«Да взять хотя бы ее день рождения. Я сказал, чтобы не забыла загранпаспорт, а время вылета сообщу чуть позже. Она даже не стала спрашивать, куда отправляемся. Вылетаем. «О, Прага? Отлично!» Приблизительно так же получилось, когда решили куда-то сбежать после свадьбы. Говорю: «Куда ты хочешь?» – «Не знаю. Доверяю выбор страны тебе». Мы садимся на диване, открываем систему бронирования билетов. Смотрю – Берлин, завтра на утро есть рейс. «Полетели?» – «Давай!» Тут же проплачиваем карточкой билеты и бронируем на одну ночь отель. Погуляли по городу, ближе к времени выселения задаю Саше вопрос: «Останемся здесь или еще куда-нибудь смотаемся? Я бы съездил, мне скучно тут сидеть». Взяли напрокат машину, открыли Google-карту, посмотрели, какие города есть рядом. Сначала думали определиться по фото в интернете – какие картинки нам больше понравятся. Потом видим – о, Гамбург, крупнейший немецкий город! Оттуда нам захотелось перебраться ближе к морю, и мы оказались – тоже случайно – на Балтийском побережье. В общем, очень круто отдохнули!» - рассказал Дмитрий Комаров в интервью.

Кроме того, телеведущий уточнил, что у них с Александрой изначально все сложилось идеально, даже никакой «притирки» не понадобилось. Ведь пара была знакома за несколько лет до свадьбы, и за это время они успели хорошо узнать друг друга.

Хотя Комаров раньше и признавался, что у него сложный характер и он мог сорваться или приревновать вторую половинку, но сейчас жена на него положительно повлияла.

«Вряд ли человек в 36 лет может как-то кардинально поменяться. Просто Саша – та половинка, которая со мной гармонирует. Рядом с ней мне нет необходимости ни ревновать, ни показывать свои не самые простые черты характера. А в каких-то моментах она на меня даже положительно повлияла. Например, я теперь не разбрасываю по всей комнате вещи, хотя раньше мог оставить где попало, а утром через них переступить и пойти дальше. Благодаря Саше у нас в квартире чисто и красиво, и мне совесть не позволяет нарушать это порядок», - поделился ведущий.

Также Дмитрий Комаров рассказал о самых экстремальных испытаниях, которые им с оператором Александром Дмитриевым пришлось пройти за почти полгода съемки нового сезона «Мира наизнанку» в Китае.

«Их было немало. Например, в городе Харбин я участвовал в строительстве ледового городка – самого большого в мире. Прошел все этапы работы. А выглядят они так: сначала лед на реке надо расчертить на кирпичи, распилить, ломом достать из воды эти глыбы весом по 500–600 кг и при помощи примитивной техники – дизельного мотора с цепным приводом и лентой-погрузчиком – доставить в город. Если погрузчик ломался, приходилось вытаскивать палками с крючками на конце, потому что есть определенная норма выработки на день. Потом за дело берутся скульпторы: выпиливают из льда скульптуры, горки, дома, храмы, арки, сцены – все-все! – и полируют их», - отмечает журналист.

По словам ведущего, в таких экстремальных условиях ему приходилось надевать по четыре пары термобелья.

«В итоге за две недели получается город, который в темное время суток выглядит просто фантастически, поскольку в каждую льдину вставляют гирлянды и LED-лампы. Очень красиво! И ко всему этому я тоже приложил руку. Работа очень сложная еще и потому, что температура на улице –30–35 °С. Приходилось надевать четыре пары термобелья, несколько курточек, в обувь класть специальные стельки с подогревом. А если случайно падал в ледяную воду (бывало и такое), это вообще экстрим», - продолжил он.

Новый сезон программы «Мир наизнанку», в котором Дмитрий Комаров покажет украинскому зрителя обратную сторону жизни Китая, уже стартовал на «1+1». По словам ведущего, Поднебесная превзошла все ожидания даже опытной команды тревел-шоу. В Китае «Мир наизнанку» попадет в таинственный храм Шаолинь, покажет передовые технологии и тысячелетние ритуалы китайской традиционной медицины, расскажет истории необычных героев и, конечно же, исследует необычную местную кухню. Смотрите новый сезон тревел-шоу «Мир наизнанку» каждую среду в 22.45 на «1+1».