Дмитро Комаров зізнався, чи ревнує Олександру Кучеренко: Навряд чи можна помінятися 36

Ведучий популярної програми «Світ навиворіт» на каналі «1+1» Дмитро Комаров став головним героєм останнього випуску журналу «Теленеделя». В ексклюзивному інтерв'ю сміливий мандрівник розповів не тільки про те, як знімався новий сезон тревел-шоу в Китаї, але і поділився цікавими історіями свого сімейного життя.

Телеведучий досить довго утримував статус одного з найбільш завидних холостяків українського шоу-бізнесу. Як зізнавався Дмитро, він шукав другу половинку, яка була б такою ж авантюристкою, як і він сам. На питання, у чому ж проявляється авантюризм його дружини Олександри Кучеренко, Комаров натхненно розповідає історії найспонтанніших подорожей їх пари.

«Взяти хоча б її день народження. Я сказав, щоб вона не забула взяти закордонний паспорт, а час вильоту повідомлю трохи пізніше. Вона навіть не стала питати, куди ми їдемо. Вилітаємо. «О, Прага? Чудово!». Приблизно так же вийшло, коли ми вирішили кудись втекти після весілля. Кажу: «Куди ти хочеш?» - «Не знаю. Довіряю вибір країни тобі». Ми сідаємо на дивані, відкриваємо систему бронювання квитків. Дивлюся - Берлін, завтра на ранок є рейс. «Полетіли?» - «Давай!» Тут же проплачуємо карткою квитки і бронюємо на одну ніч готель. Погуляли по місту, ближче до часу виселення задаю Саші питання: «Залишимося тут або ще куди-небудь поїдемо? Я б поїхав, мені нудно тут сидіти». Взяли машину, відкрили Google-карту, подивилися, які міста є поруч. Спочатку думали подивитися фото в інтернеті - які місця нам більше сподобаються. Потім бачимо - о, Гамбург, найбільше німецьке місто! Звідти нам захотілося перебратися ближче до моря, і ми опинилися - теж випадково - на Балтійському узбережжі. Загалом, дуже круто відпочили!» - розповів Дмитро Комаров в інтерв'ю.

Крім того, телеведучий уточнив, що у них з Олександрою з самого спочатку все склалося ідеально, навіть ніякого «притирання» не знадобилося. Адже пара була знайома за кілька років до весілля, і за цей час вони встигли добре вивчити один одного.

Хоча Комаров раніше і зізнавався, що у нього складний характер і він міг зірватися або приревнувати другу половинку, але зараз дружина на нього позитивно вплинула.

«Навряд чи людина в 36 років може якось кардинально змінитися. Просто Саша - та половинка, яка зі мною гармонує. Поруч з нею мені немає необхідності ні ревнувати, ні показувати свої не найпростіші риси характеру. А в якихось моментах вона на мене навіть позитивно вплинула. Наприклад, я тепер не розкидаю по всій кімнаті речі, хоча раніше міг залишити де попало, а вранці через них переступити і піти далі. Завдяки Саші у нас в квартирі чисто і красиво, і мені совість не дозволяє порушувати це порядок», - поділився ведучий.

Також Дмитро Комаров розповів про найекстремальніші випробування, які їм з оператором Олександром Дмитрієвим довелося пройти за майже півроку зйомок нового сезону «Світу навиворіт» в Китаї.

«Їх було чимало. Наприклад, в місті Харбін я брав участь в будівництві льодового містечка - найбільшого в світі. Пройшов усі етапи роботи. А виглядають вони так: спочатку лід на річці треба розкреслити на цеглу, розпиляти, ломом дістати з води ці брили вагою по 500-600 кг і за допомогою примітивної техніки - дизельного мотора з ланцюговим приводом і стрічкою-навантажувачем - доставити в місто. Якщо навантажувач ламався, доводилося витягувати палицями з гачками на кінці, тому що є певна норма вироблення на день. Потім за справу беруться скульптори: випилюють з льоду скульптури, гірки, будинки, храми, арки, сцени - все-все! - і полірують їх», - зазначає журналіст.

За словами ведучого, в таких екстремальних умовах йому доводилося вдягати по чотири пари термобілизни.

«В результаті за два тижні виходить місто, яке в темний час доби виглядає просто фантастично, оскільки в кожну крижину вставляють гірлянди і LED-лампи. Дуже красиво! І до всього цього я теж доклав руку. Робота дуже складна ще й тому, що температура на вулиці -30-35°С. Доводилося надягати чотири пари термобілизни, кілька курточок, в взуття класти спеціальні устілки з підігрівом. А якщо випадково падав в крижану воду (бувало й таке), це взагалі екстрим», - продовжив він.

Новий сезон програми «Світ навиворіт», в якому Дмитро Комаров покаже українському глядача іншу сторону життя Китаю, вже стартував на «1+1». За словами ведучого, Піднебесна перевершила всі очікування навіть досвідченої команди тревел-шоу. У Китаї «Світ навиворіт» потрапить в таємничий храм Шаолінь, покаже передові технології і тисячолітні ритуали традиційної китайської медицини, розповість історії незвичайних героїв і, звичайно ж, дослідить незвичайну місцеву кухню. Дивіться новий сезон тревел-шоу «Світ навиворіт» щосереди о 22.45 на «1+1».