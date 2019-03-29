"Для драматургии": Леся Никитюк "засветила" округлившийся животик

Популярная украинская телеведущая и шоувумен Леся Никитюк умеем заинтриговать публику, а от глаз ее поклонников не может укрыться ни одна важная деталь, ведь они хотят знать все о своей любимице. Так, еще зимой интернет-публика интересовалась судьбой колечка на пальчике у ведущей после разрыва с ее женихом, и знаменитости пришлось рассказывать, что украшение она носит давно, поэтому не стоит искать в этом повод для сенсации. Теперь и сама Леся решила подшутить над подписчиками Instagram, продемонстрировав буквально на глазах округлившийся животик.

Звезда в облегающем алом платье с воланом оригинального кроя стоит у зеркала и ведет импровизированный репортаж из гримерки. Ее стройная фигура на глазах меняется, ведь Леся надувает живот и успевает пошутить, обращаясь к визажисту Светлане: "Или все-таки втянуть? Или лучше так для драматургии?"

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Также Леди Ле решила станцевать под песню Артура Пирожкова, он же шоумен Александр Ревва "Зацепила". Ведущая продемонстрировала свои бесконечные ноги и сообщила в подписи к кадру: "Танец финального съемочного дня". Таким образом Леся дала понять, что запись программы "Кто против блондинок?" подошла к концу и вскоре свежие выпуски выйдут на экраны страны.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк восхитила образом в платье-пиджаке, дополнив свой лук сетчатыми велосипедками. Фаны звезды посчитали ее образ будоражащим и соблазнительным.

Также Лесю Никитюк вскоре можно будет увидеть на экране в кокетливом неоновом платье-мини фасона бэби-долл, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Именно в этом наряде она появится на съемочной площадке одного из выпусков программы "Кто против блондинок?"

Кстати, Леся Никитюк в пикантном наряде "заслужила" комплимент от певицы Оли Поляковой. Ведущая предпочла платье-пиджак оригинального кроя.