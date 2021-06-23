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Длинноногая Никитюк в экстрамини повеселилась на дне рождения Притулы

Автор: Марина Настевич

Известный украинский актер и шоумен Сергей Притула 22 июня отпраздновал свой 40-летний юбилей. По этому случаю шоумен устроил пышную вечеринку, на которой побывало немало звезд украинского шоу-бизнеса. Конечно, ее посетила и Леся Никитюк, которая много лет ведет передачу "Хто зверху?" вместе с именинником.

Яркими фото с дня рождения своего друга и коллеги телеведущая поделилась в Instagram.

Веселое торжество проходило в центре Киева на летней террасе с видом на парк.

Леся выбрала для мероприятия откровенное облегающее мини-платье нежно-голубого цвета с длинным рукавом. Наряд выгодно подчеркнул тонкую талию и стройные длинные ножки артистки.

Эффектный лук Никитюк дополнила босоножками на каблуке и сумочкой в тон наряда, а из аксессуаров выбрала массивное кольцо.

Для начала Леди Ле сделала несколько красочных снимков на лестнице у входа в заведение, демонстрируя свой аутфит и фигуру во всей красе.

"Забігла привітати з Днем Народження Сергія Притулу, але сфоткалась, побачила себе і зрозуміла що з ним буде наступне фото", - поделилась ведущая.

На следующих кадрах она действительно появилась в обнимку с юбиляром - они позировали на террасе с бокалами шампанского в руках.

"Як і обіцяла. Happy birthday @siriy_ua ! Ти класний", - подписала фото Никитюк.

Леся Никитюк в откровенном мини погуляла на юбилее Сергея Притулы (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети присоединились к поздравлениям и оставили умиленные комментарии под фото.

  • Найкращі ведучі України
  • А была бы красивая пара
  • Крутая у вас дружба
  • Ви класні. Чи не ревнує Сергія жінка до вас?
  • Дві неймовірні людини, вітаю Сергія і тебе Леся що є такий друг
  • Які класні разом
  • Они похожи друг на друга
  • Шикарні
  • Які бубочки
  • Які гарні. З днем народження, Сергію!
  • Неймовірно гарні

Ранее ми сообщали, что Леся Никитюк рассекретила доходы и удивила историей о родителях.

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Сергей ПритулаЛеся Никитюкведущая