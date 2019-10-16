Длинноногая Леся Никитюк продемонстрировала смелый модный эксперемент

Леся Никитюк привыкла удивлять своих поклонников. Например, на днях она решилась на кардинальную смену имиджа и предстала с новым цветом волос, кроме того, Леди Ле решила устроить провокацию и поцеловалась на камеру с подругой. Ведущая также обожает наряды, котрые выгодно подчеркивают ее неспоримые достоинства фигуры.

Так, она предстала перед поклонниками в светлом гольфе, клетчатом платье-пиджаке, дополнив образ необычными элементами – колготами анималистической расцветки (принт анималье не здает своих позиций и в наступившем сезоне) и ярко-розовыми кроссовками с острыми носами и крупными надписями D&G. Ее волос уложены в локоны, а сама Леся стоит за столом на длинной ножке на фоне живой изгороди.

"Рєбятки, ну шо ви там, спите ще? А Леся Іванівна вже давно прокинулася, зачіску зробила, сніданок приготувала, гречку перебрала", - похвасталась теледива.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники тут же приняла изучать образ ведущей и делится своими впечатлениями от увиденного. Они оценили колготки Леди Ле, а также живо заинтересовались оригинальной обувью.

Круто

Балерина

Така красуня

Ви класная, Леся

Леся, вы неподражаемы!

Богиня

Очень ярко

Класні у тебе ножки

Мені більше туфлі сподобалися. Пасують ніжкам

Колготки зачет

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк показала провокационное фото, прикрывшись лишь одним листком и заговорила о возможном возвращении в Танцы со звездами 2019.

Также Леся Никитюк рассмешила забавным снимком, поймав случайного прохожего "на горячем".