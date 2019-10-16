Довгонога Леся Нікітюк продемонструвала сміливий модний експеримент

Леся Нікітюк звикла дивувати своїх шанувальників. Наприклад, днями вона зважилася на кардинальну зміну іміджу і з'явилася з новим кольором волосся, крім того, Леді Ле вирішила влаштувати провокацію і поцілувалася на камеру з подругою. Ведуча також обожнює вбрання, які вигідно підкреслюють її неспоримые достоїнства фігури.

Так, вона постала перед шанувальниками у світлому гольфі, картатому платті-піджаку, доповнивши образ незвичайними елементами – колготами анімалістичного забарвлення (принт анімалье не здає своїх позицій і в цьому сезоні) і яскраво-рожевими кросівками з гострими носами і великими написами D&G. Її волосся укладене в локони, а сама Леся стоїть за столом на довгій ніжці на фоні живої огорожі.

"Рєбятки, ну шо ви там спите ще? А Леся Іванівна вже давно прокинулася, зачіску зробила, приготувала сніданок, гречку перебрала", - похвалилася теледіва.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники тут же прийняла вивчати образ ведучої і ділиться своїми враженнями від побаченого. Вони оцінили колготки Леді Ле, а також жваво зацікавилися оригінальною взуттям.

Круто

Балерина

Така красуня

Ві класна, Леся

Леся, ви неперевершені!

Богиня

Дуже яскраво

Класні в тебе ніжки

Мені більше сподобалися туфлі. Пасують ніжкам

Колготки залік

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк показала провокаційне фото, прикрившись лише одним листком і заговорила про можливе повернення в Танці з зірками 2019.

Також Леся Нікітюк розсмішила кумедним знімком, піймавши випадкового перехожого "на гарячому".