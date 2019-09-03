Длинноногая богиня: Леся Никитюк поразила модельной фигурой на отдыхе в Турции

Леся Никитюк после более, чем насыщенного и активного отдыха в курортном городе Бодрум, уже готова возвращаться в Украины. Где ее ждут новые проекты, эфиры и съемки. Но пока что у Никитюк есть время, чтобы как следует попрощаться с Турцией. Более того, у себя в разделе сториз телеведущая вновь опубликовала десятки видео и поводов для восхищения. Конечно же, Никитюк показывает “горячие” фото в купальниках! Не так давно она уже блеснула роскошными формами в “голом” купальнике на завязках. К слову, это тренд сезона!

Теперь же настала очередь новых, на этот раз, прощальных фото. На своей страничке в сети instagram телеведущая показала яркий снимок, позируя на фоне бескрайнего морского пейзажа.

При этом к камере босая Никитюк позирует спиной. На телеведущей - ультракороткое мини-платье с флористическим принтом. В руках она держит соломенную шляпку. Волосы распущены. А одна нога кокетливо отсавлена в сторону. При этом Никитюк демонстрирует действительно очень подтяную фигуру.

Свое новое фото Леся подписала следующим образом: “Прощай море, прощай «шляпаЛук»”.

Отметим, что до этого Никитюк часто баловала поклонников у себя в сториз “шлапалуками”, когда свои летние шляпки украшала цветами.

Стильная Леся Никитюк прощается с Турцией (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Забавно, что до этого Никитюк успела показать в сториз детали своего недавнего шопинга с подругой. При этом девушки уже подумали наперед. Они отправились в магазин верхней одежды и примеряли немало осенне-зимних пальто и курток.

Конечно же, Никитюк спешила показать поклонникам свой стильный выбор. И кстати, поход в магазин состоялся также во время отдыха в Турции.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

А вот поклонники Леси поспешили прокомментировать ее прощальное яркое фото:

“Лучше не прощай, а до свидания”

“Красотка и вокруг - КРАСОТА”

“Богиня”

“О Боже, Багиня!!!”

“Лесенька, ты прекрасна”

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, Леся Никитюк засветила грудь на фоне заката. Ведущая позировала на балконе своего номера в Турции в эффектном зеленом мини-платье.