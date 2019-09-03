Довгонога богиня: Леся Нікітюк вразила модельною фігурою на відпочинку в Туреччині

Леся Нікітюк після більш, ніж насиченого і активного відпочинку у курортному місті Бодрум, вже готова повертатися до України. Де її чекають нові проекти, ефіри і зйомки. Але поки що у Нікітюк є час, щоб як слід попрощатися з Туреччиною. Більш того, у себе в розділі сторіз телеведуча знову опублікувала десятки відео і приводів для захоплення. Звичайно ж, Нікітюк показує "гарячі" фото в купальниках! Не так давно вона вже блиснула розкішними формами в "голому" купальнику на зав'язках. До речі, це тренд сезону!

Тепер же настала черга нових, на цей раз, прощальних фото. На своїй сторінці в мережі instagram телеведуча показала яскравий знімок, позуючи на тлі безкрайнього морського пейзажу.

При цьому до камери боса Нікітюк позує спиною. На телеведучій - ультракоротка міні-сукня з флористичним принтом. В руках вона тримає солом'яний капелюшок. Волосся розпущене. А одна нога кокетливо отсавлена в бік. При цьому Нікітюк демонструє справді дуже підтягнуту фігуру.

Своє нове фото Леся підписала наступним чином: "Прощай море, прощай "шляпаЛук"".

Зазначимо, що до цього Нікітюк часто балувала шанувальників у себе в сторіз "шлапалуками", коли свої літні капелюшки вона прикрашала квітами.

Стильна Леся Нікітюк прощається з Туреччиною (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Цікаво, що до цього Нікітюк встигла показати в сторіз деталі свого нещодавнього шопінгу з подругою. При цьому дівчата вже подумали наперед. Вони відправилися в магазин верхнього одягу і приміряли чимало осінньо-зимових пальто і курток.

Звичайно ж, Нікітюк поспішала показати шанувальникам свій стильний вибір. І до речі, похід в магазин відбувся також під час відпочинку в Туреччині.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

А ось шанувальники Лесі поспішили прокоментувати її прощальне яскраве фото:

"Краще не прощай, а до побачення"

"Красуня і навколо - КРАСА"

"Богиня"

"О Боже, Багиня!!!"

"Лесенька, ти прекрасна"

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, Леся Нікітюк засвітила груди на тлі заходу. Ведуча позувала на балконі свого номера в Туреччині в чудовій зеленій міні-сукні.