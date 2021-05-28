Дико люблю: Лилия Ребрик растрогала нежными фото с мужем

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик нередко публикует в сети милые кадры с супругом и дочерьми, к радости поклонников. На этот раз артистка поделилась трогательными фото с мужем, хореографом Андреем Диким, и призналась ему в любви.
Романтичные кадры ведущая опубликовала на своей страничке в Instagram.
На снимках супруги сидят за столиком на террасе своего загородного дома. На Лилии - черная майка и розовая льняная рубашка, а волосы она собрала в хвост.
Пара нежно обнимает друг друга и счастливо улыбается.
"Всім радості та сонця", - подписала фото Ребрик и добавила хештег #диколюблю.
Лилия Ребрик умилила романтичными кадрами с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
В комментариях пользователи сети восхищаются нежными чувствами, которые демонстрирует телеведущая со своим мужем после многих лет брака.
Ранее мы писали, что Лилия Ребрик после отдыха в Турции встревожила сеть серьезным посланием.