Дико люблю: Лілія Ребрик зворушила ніжними фото з чоловіком

На знімках подружжя сидить за столиком на терасі свого заміського будинку. На Лілії - чорна майка і рожева лляна сорочка, а волосся вона зібрала в хвіст.

Пара ніжно обіймає один одного і щасливо посміхається.

"Всім радості та сонця", - підписала фото Ребрик і додала хештег #диколюблю.

Лілія Ребрик розчулила романтичними кадрами з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

У коментарях користувачі мережі захоплюються ніжними почуттями, які демонструє телеведуча зі своїм чоловіком після багатьох років шлюбу.