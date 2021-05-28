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Дико люблю: Лілія Ребрик зворушила ніжними фото з чоловіком

Автор: Марина Настевич

Телеведуча і актриса Лілія Ребрик нерідко публікує в мережі милі кадри з чоловіком і дочками, на радість шанувальників. Цього разу артистка поділилася зворушливими фото з чоловіком, хореографом Андрієм Диким, і зізналася йому в коханні.

Романтичні кадри ведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімках подружжя сидить за столиком на терасі свого заміського будинку. На Лілії - чорна майка і рожева лляна сорочка, а волосся вона зібрала в хвіст.

Пара ніжно обіймає один одного і щасливо посміхається.

"Всім радості та сонця", - підписала фото Ребрик і додала хештег #диколюблю.

Лілія Ребрик розчулила романтичними кадрами з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

У коментарях користувачі мережі захоплюються ніжними почуттями, які демонструє телеведуча зі своїм чоловіком після багатьох років шлюбу.

  • Яке прекрасне фото. Вам дуже личать прикраси та посмішка
  • Класнючі, позитивні, будьте завжди такими
  • Яка ви гарна сім'я, завжди приємно на вас дивитися, ваші фото позитивно впливають на настрій
  • Ви неймовірно гарна, ніжна і чарівна. Обожнюю вашу родину. Успіхів вам і гарного настрою
  • Супер! Ви неповторна пара!
  • Які ви позитивні, Класні
  • Дуже гарні
  • Моя улюблена #дикасімейка
  • Які ви класні
  • Гарнючі
  • Які ж Ви прекрасні!
  • До чого ж приємно дивитися на щасливих, закоханих

Раніше ми писали, що Лілія Ребрик після відпочинку в Туреччині стривожила мережу серйозним посланням.

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