Диетолог назвала способ узнать безопасное количество жира в организме

Фото: Иллюстративное фото (unsplash.com)

Эксперт рассказала, что существует два типа жира

Специалист по правильному питанию Катя Медушкина рассказала все о типах жира и перечислила опасносности, связанные с увеличением содержания в организме каждого из этих видов. Итак, существует 2 типа жира – подкожный и висцелярный.

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Подкожный

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Находится непосредственно под кожей человека и составляет 90% жира в организме. Его количество можно измерить во многих медицинских или спортивных центрах (пройти биоимпедансный анализ состава тела).



⠀Фото: Иллюстративное фото (unsplash.com)



Минимальное количество жира у женщин - 13%, у мужчин - 2-5%.

Ожирением считается количество жира у женщин - более 32%, у мужчин - более 26%.

Но все зависит от исходных данных: возраста, телосложения.



⠀Фото: Иллюстративное фото (unsplash.com)

Снизить количество этого вида жира можно не хитрым способом: уменьшить количество быстрых углеводов в рационе, заменить их на сложные, удерживать рацион в рамках нормальной суточной калорийности, добавить активных жиросжигающих и силовых тренировок.

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Висцеральный

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Этот вид жира - самых опасный для здоровья. Он находится в брюшной полости вокруг внутренних органов. Если висцерального жира слишком много, он: сдавливает внутренние органы, замедляет пищеварение, поднимает диафрагму, в результате чего сердце и легкие работают под нагрузкой.



⠀Фото: Иллюстративное фото (unsplash.com)

Чтобы понять, нет ли у вас избытка висцерального жира, нужно разделить свой объем талии на объем бедер. Для женщин цифра не должна быть больше 0,85, а у мужчин - больше 1,0.

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Есть еще один показатель: у женщин обхват талии не должен быть больше 82 см, а у мужчин - больше 94. Если объем талии увеличен - значит, “плохого” жира у вас слишком много.

Фото: Иллюстративное фото (unsplash.com)

К слову, диетолог рассказала об опасных продуктах при лишнем весе, некоторые из них мы даже не считаем едой, в то время как они очень калорийны.

А так же, специалист по правильному питанию утверждает, что 85% девушек худеют неправильно. Она подсказала, как это делать грамотно и без вреда для здоровья.

Кроме того, диетолог составила целый список необходимых советов по правильному питанию, которые помогут похудеть и в последствии не набрать вес обратно.