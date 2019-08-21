Диетолог назвала способ узнать безопасное количество жира в организме

Эксперт рассказала, что существует два типа жира
Специалист по правильному питанию Катя Медушкина рассказала все о типах жира и перечислила опасносности, связанные с увеличением содержания в организме каждого из этих видов. Итак, существует 2 типа жира – подкожный и висцелярный.
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Подкожный
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Находится непосредственно под кожей человека и составляет 90% жира в организме. Его количество можно измерить во многих медицинских или спортивных центрах (пройти биоимпедансный анализ состава тела).
⠀Фото: Иллюстративное фото (unsplash.com)
Минимальное количество жира у женщин - 13%, у мужчин - 2-5%.
Ожирением считается количество жира у женщин - более 32%, у мужчин - более 26%.
Но все зависит от исходных данных: возраста, телосложения.
⠀Фото: Иллюстративное фото (unsplash.com)
Снизить количество этого вида жира можно не хитрым способом: уменьшить количество быстрых углеводов в рационе, заменить их на сложные, удерживать рацион в рамках нормальной суточной калорийности, добавить активных жиросжигающих и силовых тренировок.
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Висцеральный
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Этот вид жира - самых опасный для здоровья. Он находится в брюшной полости вокруг внутренних органов. Если висцерального жира слишком много, он: сдавливает внутренние органы, замедляет пищеварение, поднимает диафрагму, в результате чего сердце и легкие работают под нагрузкой.
⠀Фото: Иллюстративное фото (unsplash.com)
Чтобы понять, нет ли у вас избытка висцерального жира, нужно разделить свой объем талии на объем бедер. Для женщин цифра не должна быть больше 0,85, а у мужчин - больше 1,0.
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Есть еще один показатель: у женщин обхват талии не должен быть больше 82 см, а у мужчин - больше 94. Если объем талии увеличен - значит, “плохого” жира у вас слишком много.
Фото: Иллюстративное фото (unsplash.com)
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