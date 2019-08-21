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Дієтолог назвала спосіб дізнатися безпечну кількість жиру в організмі

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.08.2019 - 08:41
Дієтолог назвала спосіб дізнатися безпечну кількість жиру в організмі
Фото: Ілюстративне фото (unsplash.com)

Експерт розповіла, що існує два типи жиру

Фахівець з правильного харчування Катя Медушкина розповіла все про типи жиру і перерахувала небезпечні фактори, пов'язані зі збільшенням вмісту в организмі кожного з цих видів. Отже, існує 2 типу жиру – підшкірний і висцелярный.

Підшкірний

Знаходиться безпосередньо під шкірою людини і становить 90% жиру в організмі. Його кількість можна виміряти у багатьох медичних або спортивних центрах (пройти биоимпедансний аналіз складу тіла).

Дієтолог назвала спосіб дізнатися безпечну кількість жиру в організмі
⠀Фото: Ілюстративне фото (unsplash.com)


Мінімальна кількість жиру у жінок - 13%, у чоловіків - 2-5%.
Ожиріння вважається кількість жиру у жінок - більше 32%, у чоловіків - понад 26%.
Але все залежить від вихідних даних: віку, статури.

Дієтолог назвала спосіб дізнатися безпечну кількість жиру в організмі
⠀Фото: Ілюстративне фото (unsplash.com)

Знизити кількість цього виду жиру можна не хитрим способом: зменшити кількість швидких вуглеводів в раціоні, замінити їх на складні, утримувати раціон в рамках нормальної добової калорійності, додати активних жироспалювальніх і силових тренувань.

Вісцеральний

Цей вид жиру - найбільш небезпечний для здоров'я. Він знаходиться в черевній порожнині навколо внутрішніх органів. Якщо вісцерального жиру занадто багато, він: здавлює внутрішні органи, уповільнює травлення, піднімає діафрагму, в результаті чого серце і легені працюють під навантаженням.

Дієтолог назвала спосіб дізнатися безпечну кількість жиру в організмі
⠀Фото: Ілюстративне фото (unsplash.com)

Щоб зрозуміти, що у вас немає надлишку вісцерального жиру, потрібно розділити свій обсяг талії на обсяг стегон. Для жінок цифра не повинна бути більше 0,85, а у чоловіків - не більше 1,0.

Є ще один показник: у жінок обхват талії не повинен бути більше 82 см, а у чоловіків - більше 94. Якщо об'єм талії збільшено - значить, "поганого" жиру у вас занадто багато.

Дієтолог назвала спосіб дізнатися безпечну кількість жиру в організміФото: Ілюстративне фото (unsplash.com)

До речі, дієтолог розповіла про небезпечні продукти при зайвій вазі, деякі з них ми навіть не вважаємо їжею, в той час як вони дуже калорійні.

Так само, спеціаліст по правильному харчуванню стверджує, що 85% дівчат худнуть неправильно. Вона підказала, як це робити грамотно і без шкоди для здоров'я.

Крім того, дієтолог склала цілий список необхідних порад з правильного харчування, які допоможуть схуднути і надалі не набрати вагу назад.

Дієтолог дала вичерпну відповідь про користь вітамінних коктейлів Топ-7 корисних звичок для стрункості і міцного здоров'я: чек-лист від дієтолога
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