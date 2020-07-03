Девушка-солнце: Настя Каменских в "змеином" топе и шортиках соблазнила плоским животиком

Настя Каменских умеет наслаждаться жизнью и ее неповторимыми моментами. Девушка регулярно заряжает позитивом поклонников. Певица то и дело сменяет наряды, ведь она заядлый шоппоголик, в курсе всех последних трендов, и щедро делится фото в повседневных луках, сопровождая их мотивационными текстами. Например, на свежем снимке артистка показала, как носить принт анималье и легко вписать его в летний образ.

Артистка облачилась в топ "змеиной" расцветки и дополнила летний образ белыми шортами с высокой талией и широким текстильным поясом, подчеркнув свой плоский животик. Она лучезарно улыбается, играя курчавыми волосами.

"Счастье - оно всегда внутри нас. От осознания, что любишь то, чем занимаешься, от того, что рядом близкие люди и от чувства гармонии с собой и миром. Поэтому создавайте своё счастье сами - не превращайте свою жизнь в гонку за благами, а занимайтесь любимым делом, наслаждайтесь каждым моментом, любите и много улыбайтесь!" - подписала кадр Настя.

Настя Каменских показала стройную фигуру (фото: instagram.com/kamenskux)

Комментаторы поблагодарили девушку за заряд позитива и не удержались от лестных слов в ее адрес.

Красотка

Солнечная

Бомба

Какая же красивая, просто обожаю

Как солнце

Классная фотка

Улыбка-солнце

У тебе вона чудесна. Посмішка

Какая же Вы классная

Божественна

Як завжди ефекта

Самая красивая девушка

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских предстала в образе грациозной русалки и показала завораживающий подводный кадр.