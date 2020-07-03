Девушка-солнце: Настя Каменских в "змеином" топе и шортиках соблазнила плоским животиком

Певица зарядила поклонников отличным настроением
Настя Каменских умеет наслаждаться жизнью и ее неповторимыми моментами. Девушка регулярно заряжает позитивом поклонников. Певица то и дело сменяет наряды, ведь она заядлый шоппоголик, в курсе всех последних трендов, и щедро делится фото в повседневных луках, сопровождая их мотивационными текстами. Например, на свежем снимке артистка показала, как носить принт анималье и легко вписать его в летний образ.
Артистка облачилась в топ "змеиной" расцветки и дополнила летний образ белыми шортами с высокой талией и широким текстильным поясом, подчеркнув свой плоский животик. Она лучезарно улыбается, играя курчавыми волосами.
"Счастье - оно всегда внутри нас. От осознания, что любишь то, чем занимаешься, от того, что рядом близкие люди и от чувства гармонии с собой и миром. Поэтому создавайте своё счастье сами - не превращайте свою жизнь в гонку за благами, а занимайтесь любимым делом, наслаждайтесь каждым моментом, любите и много улыбайтесь!" - подписала кадр Настя.
Настя Каменских показала стройную фигуру (фото: instagram.com/kamenskux)
Комментаторы поблагодарили девушку за заряд позитива и не удержались от лестных слов в ее адрес.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Настя Каменских предстала в образе грациозной русалки и показала завораживающий подводный кадр.
Автор: Lite