Дівчина-сонце: Настя Каменських в "зміїному" топі і шортиках спокусила плоским животиком

Настя Каменських вміє насолоджуватися життям і його неповторними моментами. Дівчина регулярно заряджає позитивом шанувальників. Співачка весь час змінює вбрання, адже вона завзятий шоппоголік, в курсі всіх останніх трендів, і щедро ділиться фото в повсякденних луках, супроводжуючи їх мотиваційними текстами. Наприклад, на свіжому знімку артистка показала, як носити принт анімальє і легко вписати його в літній образ.

Артистка вбралася в топ "зміїної" забарвлення і доповнила літній образ білими шортами з високою талією та широким текстильним поясом, підкресливши свій плоский животик. Вона променисто посміхається, граючи кучерявим волоссям.

"Щастя - воно завжди всередині нас. Від усвідомлення, що любиш те, чим займаєшся, від того, що поруч близькі люди і від почуття гармонії з собою і світом. Тому створюйте своє щастя самі - не перетворюйте своє життя в гонку за благами, а займайтеся улюбленою справою, насолоджуйтеся кожним моментом, любите і багато посміхайтеся!" - підписала кадр Настя.

Настя Каменських показала струнку фігуру (фото: instagram.com/kamenskux)

Коментатори подякували дівчину за заряд позитиву та не втрималися від приємних слів на її адресу.

Красуня

Сонячна

Бомба

Яка ж красива, просто обожнюю

Як сонце

Класна фотка

Посмішка-сонце

У тобі вона чудесна. Посмішка

Яка ж Ви класна

Божественна

Як завжди ефекту

найкрасивіша дівчина

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських постала в образі граційної русалки і показала дивовижний підводний кадр.