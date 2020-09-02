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Девушка пин-ап: Кайли Дженнер в пикантном наряде взволновала сеть аппетитными формами

Среда 02 сентября 2020 20:29
Девушка пин-ап: Кайли Дженнер в пикантном наряде взволновала сеть аппетитными формами
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Звезда выбрала горячий образ

Кайли Дженнер не привыкать блистать в соблазнительных нарядах. Но в этот раз 22-летняя миллионерша просто взорвала сеть. Для рекламной кампании своей летней коллекции косметики она примерила наряд в стиле девушки пин-ап. Образ составили полосатый топ со спущенными плечиками и кокетливым бантом посередине, а также шапочка я якорем и золотой браслет в виде цепочки. Уложенные мягкой волной волосы, яркий макияж с накладными ресницами и ярко-красными губами – последний штрих к продуманному до мелочей луку. Наряд подчеркнул пышные формы некогда самой молодой миллионерши в мире, а также сделал ее невероятно соблазнительной и женственной.

Девушка пин-ап: Кайли Дженнер в пикантном наряде взволновала сеть аппетитными формами

Кайли в образе девушки пин-ап (фото: instagram.com/kyliejenner)

В подписи к горячему снимку Кайли поблагодарила поклонников за любовь к ее новой коллекции. К слову, на одной из коробок нарисована Кайли Дженнер именно в таком образе. Поклонники одной из самых популярных в семье Кардашьян-Дженнер сестер просто засыпали ее страницу комментариями, особенно восхваляя ее роскошное тело. «Черт, Кайли», «Королева Кайли», «О мой бог», «Мой любимый капитан», «Всегда первая», «Огонь», «Образ невероятный», – не могут остановиться фанаты.

Девушка пин-ап: Кайли Дженнер в пикантном наряде взволновала сеть аппетитными формамиКоллекция получилась яркой и стильной (фото: instagram.com/kyliejenner)

Многие упомянули экс-возлюбленного Дженнер – рэпера Трэвиса Скотта, с которым сеть ее периодически сводит. Якобы так девушка старается привлечь его внимание. Сейчас пара тесно общается ради общей дочери – малышка Сторми родилась 2 года назад. По другой версии, Кайли и Трэвис давно сошлись, но стараются держать в секрете свои отношения.

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