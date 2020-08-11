Ты мой лучший подарок: Кайли Дженнер умилила сеть нежным фото с 2-летней дочерью

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звезда отметила 23-летие

Кайли Дженнер в честь своего дня рождения опубликовала несколько фото: как в гламурных образах, так и в трогательных семейных. Одно особенно восхитило сеть – на нем именинница позирует вместе с 2-летней дочерью Сторми. Она нежно обнимает малышку, прижавшись к ней щекой. А та задувает свечи на праздничном торте. Выглядят обе безупречно: тщательно продуманные образы, идеальные укладки, вечерние наряды. «Лучший подарок из всех», – написала счастливая мамочка под фото, вызвав бурю эмоций у своих последователей.

Разумеется, 23-летня миллионерша не могла не сделать торжественный пост в честь своего дня рождения. Для праздника она подобрала костюм – корсет и юбку кремового оттенка, на которых камнями выложены цифры 23. Выглядела она роскошно и изысканно. «23!!! Спасибо, Бог, еще за один год. Благословения и уроки... Я здесь ради всего этого и очень благодарна каждому из вас», – написала Кайли.

Кайли с дочерью (фото: instagram.com/kyliejenner)

Девушка собрала массу позитивных отзывов о своем образе, а также пожеланий и поздравлений. Сестры Кайли сделали в честь нее отдельные посты. Так, Ким опубликовала массу архивных фото, на части из них Дженнер выглядит практически неузнаваемой.

«Мой малыш @kyliejenner, с днем рождения!!! Не могу поверить, что тебе 23 года!!!! Самый веселый и преданный человек на планете! Я так счастлива искать картинки и находить столько забавных воспоминаний! Я люблю тебя сверх того, что ты мог представить!», – добавила любящая старшая сестра.

Ким и Кайли (фото: instagram.com/kimkardashian)

Не промолчала и Хлое Кардашьян. «С днем рождения, моя малышка!!! Как – моей девочке 23 года?! Серьезно – как? Но, боже мой, разве это не самые впечатляющие 23 года?! У нас самые лучшие воспоминания, но нам еще так много предстоит прожить!! Какая захватывающая мысль! Это только начало. С днем рождения, милая Кайли! Твоя любовь, юмор, щедрость, уверенность, сочувствие, обаяние, сила – вот лишь несколько вещей, которые я люблю и обожаю в тебе! Ты мотивируешь меня и заставляешь трепетать перед тобой.

Хлое и Кайли (фото: instagram.com/khloekardashian)

Мы все так счастливы, что у вас есть ты. Счастлива быть вдохновленной тем, какая ты замечательная мама, сестра, дочь и бизнес-леди. Быть твоей сестрой – одно из величайших благословений, которые мне дала жизнь. У тебя сердце из чистого золота. Ты оставляешь всех лучше после встречи с тобой. Я искренне благодарю Бога каждый божий день за тебя и остальных членов моей семьи! Пусть тебя и дальше будут окружать благословение, любовь, счастье и смех! Я буду любить тебя до скончания веков! Я с радостью потрачу на это вечность, доказывая это», – оставила эмоциональное послание Хлое.