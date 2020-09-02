Дівчина пін-ап: Кайлі Дженнер в пікантному вбранні схвилювала мережу апетитними формами

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка вибрала гарячий образ

Кайлі Дженнер не звикати блищати у звабливому вбранні. Але цього разу 22-річна мільйонерка просто підірвала мережу. Для рекламної кампанії своєї літньої колекції косметики вона приміряла вбрання у стилі дівчини пін-ап. Образ склали смугастий топ зі спущеними плічками і кокетливим бантом посередині, а також шапочка я якорем і золотий браслет у вигляді ланцюжка. Укладене м'якою хвилею волосся, яскравий макіяж з накладними віями і яскраво-червоними губами – останній штрих до продуманому до дрібниць луку. Вбрання підкреслило пишні форми колись наймолодшої мільйонерки в світі, а також зробив її неймовірно привабливою і жіночною.

Кайлі в образі дівчата пін-ап (фото: instagram.com/kyliejenner)

У підпису до гарячого знімку Кайлі подякувала шанувальникам за любов до її нової колекції. До речі, на одній з коробок намальована Кайлі Дженнер саме в такому образі. Прихильники однієї з найпопулярніших сестер в сім'ї Кардашьян-Дженнер просто засипали її сторінку коментарями, особливо вихваляючи її розкішне тіло. «Чорт, Кайлі», «Королева Кайлі», «О мій бог», «Мій улюблений капітан», «Завжди перша», «Вогонь», «Образ неймовірний», – не можуть зупинитися фанати.

Колекція вийшла яскравою і стильною (фото: instagram.com/kyliejenner)

Багато хто згадав екс-коханого Дженнер – репера Скотта Вокера, з яким мережа її періодично зводить. Нібито так дівчина намагається привернути його увагу. Зараз пара тісно спілкується заради спільної дочки – малятко Стормі народилася 2 роки тому. За іншою версією, Кайлі і Тревіс давно зійшлися, але намагаються тримати в секреті свої відносини.