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Горячая бизнесвумен: Кайли Дженнер демонстрирует роскошные формы в пикантном костюме

Среда 19 августа 2020 22:22
Горячая бизнесвумен: Кайли Дженнер демонстрирует роскошные формы в пикантном костюме
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Девушка отправилась на встречу полуголой

Кайли Дженнер умеет удивлять – она то и дело примеряет необычные наряды, от которых фолловеры просто не могут отвести взгляд. В этот раз она, тем не менее, превзошла сама себя. 23-летняя бизнесвумен, которую в прошлом году назвали самой молодой миллиардершей в мире, отправилась на деловую встречу в очередном эффектном образе. Она надела костюм из черно-белой ткани, который составили слегка расклешенные брюки со стрелками, объемный пиджак, а также изюминка лука – корсет со шнуровкой спереди, который практически полностью оголил грудь Дженнер.

Горячая бизнесвумен: Кайли Дженнер демонстрирует роскошные формы в пикантном костюме

Кайли в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

В дополнение соблазнительно аутфита Кайли подобрала туфли на шпильках, сумку-клатч из крокодиловой кожи, а также солнцезащитные очки с полупрозрачными стеклами. Волосы юная красавица уложила пышными волнами, а макияж сделала в нейтральных натуральных тонах. Звезда сделала селфи, а также показала фото в полный рост возле роскошного авто. Снимки она подписала коротко: «Сезон Львов», – имея в виду свой знак зодиака.

Фанаты знойной представительницы знаменитой династии просто взорвали страницу девушки своими восторгами. «Каждый сезон твой сезон», «Королева», «Вау, просто восхитительная», «Она самая горячая, о боже», «Она просто иконическая», «Одна из первых»…

Горячая бизнесвумен: Кайли Дженнер демонстрирует роскошные формы в пикантном костюмеКайли не перестает удивлять (фото: instagram.com/kyliejenner)

Также Кайли показала новые фото с отдыха, куда отправилась вместе со своей 2-летней дочерью Сторми. Девочка заметно подросла, что тут же отметили фанаты звездной мамы. Малышка в этот раз надела облегающее платье с длинными рукавами и открытыми плечами. Дополнили наряд юной модницы серьги и высокая прическа. На снимках она бегает по побережью в компании подруги и просто светится от счастья.

Горячая бизнесвумен: Кайли Дженнер демонстрирует роскошные формы в пикантном костюмеСторми на отдыхе (фото: instagram.com/kyliejenner)

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