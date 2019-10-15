Девушка-осень: Осадчая в ярком наряде поделилась вдохновляющим советом

Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущая оставила послание для поклонников

Катя Осадчая вдохновляется осенней порой. Несмотря на то, что на дворе середина октября, она не собирается отказываться от велопрогулок – недавно ведущая показала серию красочных кадров, сделанных в красивейшем парке под Львовом. Она приехала в живописное местно не только поработать, но и отдохнуть от городской суеты. Теперь же теледива решила снова замотивировать своих поклонников чаще выходить на улицу и наслаждатся последними солнечными и теплыми днями.

Ведущая позирует в легком ярком красном платье-миди с длинными рукавом и бантом на шее. Она дополнила образ удобными белыми кроссовками, превратив его в повседневный вариант. Катя держит в руках букет из желтых листьев, а на одном из кадров запечатлена с венком на голове. Локацией для осенеего фотосета она выбрала киевскоий ботсад.

"Якщо в вас є вільна година, ідіть в найближчий парк, там казково!" - посоветовала звезда.

Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики Кати оценили ее яркий образ на фоне осенних пейзажей. Они завалили теледиву комплиментами и решили взять на вооружение ее слова. Лук звезды даже оценила украинская супермодель Алина Байкова – она оставила под постом смайлы с глазами-сердечками.

Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)

Oй, яка чарівна!

Шикарна

Дуже гарно

Так, погода супер і природа дійсно казкова!

Дуже гарне плаття

Розкішні фото

Осіння Катруся

Дівчина-осінь

Красотка

Какая красота!

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая показала, как расслабляется в выходной день. Она наслоадилась бабьим летом неподалеку от своего частного дома под Киевом.