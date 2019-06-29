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Девушка-мечта: загорелая Ани Лорак покорила стройными формами на солнечном фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.06.2019 - 15:12
Девушка-мечта: загорелая Ани Лорак покорила стройными формами на солнечном фото
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Певица пленила поклонников красивым загаром

Ани Лорак не перестает удивлять поклонников переменами в жизни и творчестве. Так, она внезапно уволила свою творческую команду, а затем объявила о начале нового жизненного этапа. Будто в подтверждение этому, артистка значительно сократила колличество концертов в ранее плотном гастрольном графике, а затем представила чувственную лирическую композицию, намекнув на то, что и в личной жизни у нее теперь все замечательно. По слухам, новым избранником звезды стал 26-летний саунд-продюсер лейбла Black Star Егор Глеб. Певица даже решилась опубликовать вместе с ним нежный снимок. Похоже, такие радикальные изменения пошли Каролине только на пользу, ведь она буквально светится от счастья, радуя поклонников цветущим внешним видом. Так, на новом снимке в Instagram загорелая звезда лучезарно улыбается, демонстрируя стройные ножки.

Певица сидит на ступеньках среди буйной зелени и цветов. На ней - лишь черное платье с глубоким декольте. Взору поклонников открылись стройные ножки Ани. Глаза она спрятала от солнца за темными очками, а лучи освещают ее смуглую кожу, подчеркивая загар.

"Солнечного настроения! Прекрасного, доброго дня!" - оставила теплое пожелание для поклонников Ани.

Девушка-мечта: загорелая Ани Лорак покорила стройными формами на солнечном фото

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Фото привело в восторг многочисленную армию фанов звезды. Они отметили каждую деталь – от оттенка загорелой кожи до стройных изгибов артистки.

"Классный загар!", "Какая же вы красивая! Не перестаю восхищаться", "Прекрасная леди", "Самая красивая!", "Потрясающий загар!", "Идеальная! Совершенство!", "Ты похудела", "Любимая красотка! Ани, ну как можно быть настолько красивой? Вы просто девушка-мечта!", "Какой яркий загар!", "Красавица наша!", "Королева она!" - восхищались комментаторы.

 

Скриншот комментариев

 В сториз Ани Лорак опубликовала снимок уже в полный рост. На черно-белом фото певица позирует на фоне роскошного особняка и демонстрирует стройные ножки в мини.

Девушка-мечта: загорелая Ани Лорак покорила стройными формами на солнечном фото

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ранее Ани Лрак восхитила нежным и чувственным образом с цветами.

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