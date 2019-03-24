Не девушка, а мечта: Каменских без макияжа спела вживую (видео)

Настя Каменских, которая ранее показала своим поклонникам фото без макияжа в повседневном образе, восхитила фанов исполнением хита "Это моя ночь" вживую. Видео опубликовано на YouTube-канале радиостанции "Авторадио".

Меломаны в очередной раз убедились, что певица действительно обладает шикарным, невероятно чувственным голосом.

Видео: NK (Настя Каменских) – Это Моя Ночь (LIVE @ Авторадио)

Многие поклонники певицы отметили, что артистка действительно обладает замечательным сильным голосом:

"Ребят, не тупите, это не фанера, это просто минус с добавочками - бэквокалом, некоторыми завываниями и т. д. А так она сама поет﻿";

"Какая сексуальная, красивая Настенька. И ведь минимум макияжа";

"Вживую понравилась песня. Как же красива без макияжа и всяких уколов красоты. Красивы те, кто улыбается!﻿"

"Красотка, как всегда восхитительна!"

"Не девушка, а мечта!"

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что 22 марта Настя Каменских получила на церемонии награждения престижной музыкальной премии YUNA 2019 заветную статуэтку за лучший эстрадный хит "Тримай".

Также мы писали о том, что Каменских покорила сеть стильным повседневным образом.

Напомним, что Настя Каменских в белоснежном боди "засветила" пышные формы.