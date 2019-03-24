Не дівчина, а мрія: Каменських без макіяжу заспівала наживо (відео)

Настя Каменських вчергове порадувала своїх шанувальників
Настя Каменських, яка раніше показала своїм шанувальникам фото без макіяжу в повсякденному образі, захопила фанів виконанням хіта "Это моя ночь" наживо. Відео опубліковане на YouTube-каналі радіостанції "Авторадіо".
Меломани вчергове переконалися, що співачка дійсно володіє шикарним, неймовірно чуттєвим голосом.
Багато шанувальників співачки зазначили, що артистка справді володіє чудовим сильним голосом:
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, що 22 березня Настя Каменських отримала на церемонії нагородження найпрестижнішої музичної премії YUNA 2019 заповітну статуетку за кращий музичний хіт "Тримай".
Також ми писали про те, що Каменських підкорила мережа стильним повсякденним чином.
Нагадаємо, що Настя Каменських в білосніжному боді "засвітила" пишні форми.