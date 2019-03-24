Не дівчина, а мрія: Каменських без макіяжу заспівала наживо (відео)

Настя Каменських, яка раніше показала своїм шанувальникам фото без макіяжу в повсякденному образі, захопила фанів виконанням хіта "Это моя ночь" наживо. Відео опубліковане на YouTube-каналі радіостанції "Авторадіо".

Меломани вчергове переконалися, що співачка дійсно володіє шикарним, неймовірно чуттєвим голосом.

Відео: NK (Настя Каменських) – Це Моя Ніч (LIVE @ Авторадіо)

Багато шанувальників співачки зазначили, що артистка справді володіє чудовим сильним голосом:

"Хлопці, не тупіть, це не фанера, це просто мінус із добавочками - беквокалом, деякими завиваннями тощо. А так вона сама співає";

"Яка сексуальна, красива Настуся. Адже і мінімум макіяжу";

"Наживо сподобалася пісня. Як же красива без макіяжу і всяких уколів краси. Красиві ті, хто посміхається!"

"Красуня, як завжди чудова!"

"Не дівчина, а мрія!"

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що 22 березня Настя Каменських отримала на церемонії нагородження найпрестижнішої музичної премії YUNA 2019 заповітну статуетку за кращий музичний хіт "Тримай".

Також ми писали про те, що Каменських підкорила мережа стильним повсякденним чином.

Нагадаємо, що Настя Каменських в білосніжному боді "засвітила" пишні форми.