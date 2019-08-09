"Девушка Бонда": жена MONATIK`а блестнула "горячей" фигурой в купальнике

Жена популярного украинского исполнителя MONATIK (Дмитрий Монатик) Ирина Демичева довольно активный пользователь соцсетей, однако на ее страничке не часто можно увидеть откровенные фото или снимки в купальниках. В основном Ирина публикует отчеты из путешествий и кадры с концертов своего звездного супруга.

На этот раз двадцатитысячной армии подписчиков бизнес-вумен и украинской красавицы повезло, потому что знаменитость опубликовала целых два подряд снимка с семейного отдыха в Турции.

Фото: Ирина Демичева (instagram.com/irinademicheva)

На одном из них Ирина предстала традиционно — в стильном платье светлого оттенка, которое выгодно подчеркнуло идеальную фигуру дважды мамы. И сразу же получила комплимент от фэшнфотографа и судьи проекта "Топ-модель по-украински" Сони Плакидюк.

"Ируся, какая ты красотка!" - оценила образ Ирины Соня.

Впрочем остальные пользователи не стали отставать и похвалили девушку за удачный выбор платья и утонченную фигуру.

Божественная Ирочка, обожаюююю

Ирочка! Ты богиня! Не перестаю восхищаться

Какая красиваяяя

Невероятные платья и наряды, настоящая девочка

Очень красивое платье

Вы прекрасны!!!!

Фея

Скриншот: Комментарии к посту Ирины Демичевой (instagram.com/irinademicheva)

Основным же сюрпризом для фолловеров стал кадр в черном цельном купальнике. Девушка запечатлена в нем у бассейна после заплыва. Кроме того, на ней массивные солнцезащитные очки. Такой образ напомнил поклонникам кадры из фильмов о знаменитом английском шпионе Джеймсе Бонде и его не менее знаменитых девушках.

Фото: Ирина Демичева (instagram.com/irinademicheva)

Девушка Бонда

Боже мой! Как горячо

Ирочка, ты просто богиня!

Просто вауууу

какая прекрасная

Скриншот: Комментарии к посту Ирины Демичевой (instagram.com/irinademicheva)

Напомним, что Дмитрий Монатик, после длительного концертного тура отдыхает с семьей на турецком побережье и иногда делиться отпускными снимками со своими поклонниками. Большой отклик получил кадр, на котором в расслабленном пляжном образе Дмитрий запечатлен со своими сыновьями.

Кроме того, скрытная пара удивила своих поклонников неожиданной откровенностью, Ирина Демичева растрогала признаниями MONATIK'у в любви.

Ранее жена MONATIK'а показала совместное фото с подросшим сыном.