"Дівчина Бонда": дружина MONATIK'а зачарувала "гарячою" фігурою в купальнику

Дружина популярного українського виконавця MONATIK (Дмитро Монатік) Ірина Демічева досить активний користувач соцмереж, однак на її сторінці не часто можна побачити відверті фото або знімки в купальниках. В основному Ірина публікує звіти з подорожей і кадри з концертів свого зіркового чоловіка.

На цей раз двадцятитисячній армії підписників бізнес-вумен і української красуні пощастило, тому що знаменитість опублікувала цілих два поспіль знімки з сімейного відпочинку в Туреччині.

Фото: Ірина Демічева (instagram.com/irinademicheva)

На одному з них Ірина постала традиційно — в стильному платті світлого відтінку, яке вигідно підкреслило ідеальну фігуру двічі мами. І відразу ж отримала комплімент від фешнфотографа і судді проекту "Топ-модель по-українськи" Соні Плакидюк.

"Іруся, яка ти красуня!" - оцінила образ Ірини Соня.

Втім інші користувачі не стали відставати і похвалили дівчину за вдалий вибір сукні і витончену фігуру.

Божественна Ірочка, обожаюююю

Іринка! Ти богиня! Не перестаю захоплюватися

Яка красив

Неймовірні сукні і наряди, справжня дівчинка

Дуже гарне плаття

Ви прекрасні!!!!

Фея



Скріншот: Коментарі до посту Ірини Демічевої (instagram.com/irinademicheva)

Основним же сюрпризом для фоловерів став кадр в чорному цілісному купальнику. Дівчина зображена в ньому біля басейну після запливу. Крім того, на ній масивні сонцезахисні окуляри. Такий образ нагадав шанувальникам кадри з фільмів про знаменитого англійського шпигуна Джеймса Бонда і його не менш знаменитих дівчат.

Фото: Ірина Демічева (instagram.com/irinademicheva)



Дівчина Бонда

Боже мій! Як гаряче

Іринка, ти просто богиня!

Просто вауууу

яка прекрасна



Скріншот: Коментарі до посту Ірини Демічевої (instagram.com/irinademicheva)

Нагадаємо, що Дмитро Монатік, після тривалого концертного туру відпочиває з сім'єю на турецькому узбережжі і іноді ділитися відпускними знімками зі своїми шанувальниками. Великий відгук отримав кадр, на якому в розслабленому пляжному образі Дмитро зображений зі своїми синами.

Крім того, скритна пара здивувала своїх шанувальників несподіваною відвертістю, Ірина Демічева зворушила зізнаннями MONATIK'у в любові.

Раніше дружина MONATIK'а показала спільне фото з підрослим сином.