Девочки-цветочки: Ани Лорак растрогала сеть душевным снимком с дочкой

Популярная певица Ани Лорак поздравила всех с Днем матери и показала новую фотографию со своей дочерью. Данный снимок артистка выставила на своей странице в Instagram.

На фото Ани Лорак обнимает свою дочь Софию от Мурата Налчаджиоглу, с которым она развелась в январе 2019 года.

"С Днем матери! Пусть все детки на планете Земля будут любимы и здоровы - это и есть счастье мамочек!", - подписала фото певица.

Ани Лорак растрогала сеть фотографией с дочерью (фото: instagram.com/anilorak)

Пользователи сети также прокомментировали данный снимок.

С Днем Матери. Будьте счастливы, любимы и здоровы с Сонечкой всегда;

С праздником;

Такие у вас улыбки прекрасные и очень похожие;

Боже, какое милое фото. Солнышки, будьте счастливы! С Днем матери! Любви, мира;

Будьте друг у друга всегда. Самая чистая и искренняя любовь. С Днем матери, Каролина Мирославовна;

С праздником вас, Каролиночка!

Поздравляю солнышко. Счастья вам;

Красавицы;

Как быстро летит время! Сонечке уже почти 8;

С праздником! Пусть Сонечка растет здоровой и счастливой девочкой радуя маму своими успехами;

С праздником, Каролиночка! Здоровья и счастья вам, вашей мамочке и, конечно же, принцессе Софии;

С праздником! Большого счастья вам, девочки!

Привет и наилучшие пожелания и поздравления прекрасной женщине и маме!

С Днем матери моя дорогая Каролиночка. Желаю, чтобы Соня всегда была твоим счастьем и смыслом жизни. Чтобы она тебя вдохновляла и мотивировала. Чтобы вы никогда не грустили и всегда были здоровы. Ведь самая настоящая и самая сильная любовь это между мамой и малышом. Будьте счастливы мои любимые девочки.

Напомним, что бывший муж Ани Лорак бизнесмен Мурат Налчаджиоглу провел веселый викэнд с дочерью.

Ранее сообщалось о том, что Мурат Налчаджиоглу лишился бизнеса в Киеве. Речь идет о закрытии ночного клуба Famous.