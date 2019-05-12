Дівчатка-квіточки: Ані Лорак зворушила мережу душевним знімком з донькою

Популярна співачка Ані Лорак привітала всіх з Днем матері і показала нову фотографію зі своєю дочкою. Даний знімок артистка виставила на своїй сторінці в Instagram.

На фото Ані Лорак обіймає свою дочку Софію від Мурата Налчаджиоглу, з яким вона розлучилася в січні 2019 року.

"З Днем матері! Нехай всі діти на планеті Земля будуть здорові - це і є щастя матусь!", - підписала фото співачка.

Ані Лорак зворушила мережу фотографією з донькою (фото: instagram.com/anilorak)

Користувачі мережі також прокоментували даний знімок.

З Днем Матері. Будьте щасливі, кохані і здорові з Сонечкою завжди;

Зі святом;

Такі у вас посмішки прекрасні і дуже схожі;

Боже, яке миле фото. Сонечка, будьте щасливі! З Днем матері! Любові, миру;

Будьте один у одного завжди. Сама чиста і щира любов. З Днем матері, Кароліна Мирославівна;

З святом вас, Кароліночка!

Вітаю сонечко. Щастя вам;

Красуні;

Як швидко летить час! Сонечці вже майже 8;

З святом! Нехай Софійка росте здоровою і щасливою дівчинкою радуючи маму своїми успіхами;

З святом, Кароліночка! Здоров'я і щастя вам, вашій матусі і, звичайно ж, принцесі Софії;

З святом! Великого щастя вам, дівчатка!

Привіт і найкращі побажання та поздоровлення прекрасній жінці і мамі!

З Днем матері моя дорога Кароліночка Бажаю, щоб Соня завжди була твоїм щастям і сенсом життя. Щоб вона тебе надихала і мотивувала. Щоб ви ніколи не сумували і завжди були здорові. Адже справжня і найсильніша любов це між мамою і малюком. Будьте щасливі мої улюблені дівчата.

Нагадаємо, що колишній чоловік Ані Лорак бізнесмен Мурат Налчаджиоглу провів веселий вікенд з дочкою.

Раніше повідомлялося про те, що Мурат Налчаджиоглу позбувся бізнесу в Києві. Мова йде про закриття нічного клубу Famous.