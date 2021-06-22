Девочки на позитиве: Лилия Ребрик показала, как резвится с дочкой в бассейне

На фото ведущая запечатлена в бассейне вместе с младшей дочерью Полиной. Девочка плавает в надувном круге, а ее мама держит в руках блюдо с клубникой и черешней. Обе они лучезарно улыбаются на камеру и выглядят очень счастливыми.

Лилия Ребрик с дочкой Полиной отдохнули в бассейне (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик рассказала, как провела День летнего солнцестояния - 21 июня.

"О 6.32 наступив день літнього сонцестояння. Але я його благополучно проспала, бо хоч і люблю ранні підйоми, але любов до сну у вихідні дні у мене все ж міцніша! Тим не менше - зарядку я все ж зробила (наш марафон триває), але кількома годинами пізніше. Навіть був рух у стилі йоги, чий міжнародний день сьогодні відзначають! Так би мовити віддала свою пошану найпопулярнішому у світі заняттю!" - поделилась теледива.

Также Лилия раскрыла свои планы на самый длинный день в году и призналась, что очень любит лето и наслаждается каждой его минутой.

"День сьогодні найдовший у році! Триватиме аж 17 годин і 33 хвилини, уявляєте - скільки годин можемо насолоджуватися всього одним літнім днем!?! У нас сьогодні у планах - катання на велосипедах, прогулянки з Діксі, купання у басейні, засмага під палючим київським сонцем і зустріч заходу сонця перед найкоротшою у році ніччю! Все це разом з моєю #дикасімейка! Ловимо кожну хвилину літа, якого ми так чекали! Адже далі все вже повертається на зиму. Що вже встигли зробити сьогодні? Які плани маєте? Діліться!" - рассказала ведущая.

Фолловеры желают артистке и ее семье хорошего отдыха, делятся своими планами и восхищаются позитивом Лилии в комментариях.