Дівчатка на позитиві: Лілія Ребрик показала, як грається з донькою в басейні

На фото ведуча відображена в басейні разом з молодшою дочкою Поліною. Дівчинка плаває в надувному колі, а її мама тримає в руках блюдо з полуницею і черешнею. Обидві вони променисто посміхаються на камеру і виглядають дуже щасливими.

Лілія Ребрик з донькою Поліною відпочили в басейні (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик розповіла, як провела День літнього сонцестояння - 21 червня.

"О 6.32 настав день літнього сонцестояння. Але я його благополучно проспала, бо хоч і люблю ранні підйоми, але любов до сну у вихідні дні у мене все ж міцніша! Тім не менше - зарядку я все ж зробила (наш марафон триває), але кількома годинами пізніше. Навіть був рух у стилі йоги, чий міжнародний день сьогодні відзначають! Так би мовити віддала свою пошану найпопулярнішому у світі заняттю!" - поділилася теледіва.

Також Лілія розкрила свої плани на найдовший день у році і зізналася, що дуже любить літо і насолоджується кожною його хвилиною.

"День сьогодні найдовший у році! Триватиме аж 17 годин і 33 хвилини, уявляєте - скільки годин можемо насолоджуватися всього одним літнім днем!?! У нас сьогодні у планах - катання на велосипедах, прогулянки з Діксі, купання у басейні, засмага під палючим київським сонцем і зустріч заходу сонця перед найкоротшою у році ніччю! Все це разом з моєю #дикасімейка! Ловимо кожну хвилину літа, якого ми так чекали! Адже далі все вже повертається на зиму. Що вже встигли зробити сьогодні? Які плани маєте? Діліться!" - розповіла ведуча.

Фолловери бажають артистці та її родині гарного відпочинку, діляться своїми планами і захоплюються позитивом Лілії в коментарях.