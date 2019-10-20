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"Девочкам понравится": Каменских устроила Потапу эффектную фотосессию

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Артист позировал у увитой плющом стены

Потап и Настя Каменских не стесняются проявлять свои чувства на публике и регулярно балуют поклонников романтическими совместными фото. Влюбленные проводят вместе все свободное время и не упускают возможность сделать красивые фото. К примеру, на днях активная парочка покорила сеть семейным фото "на стиле", позируя возле пожарной лестницы. А в следующий раз Настя решила устроить супругу эффектную фотосессию.

Ее результатом рэпер и продюсер поделился на своей странице в Instagram. Стильный и похудевший Потап позировал у живописной кирпичной стены, увитой плющом, который уже приобрел багряные осенние краски. Артист одет в темные джинсы, белую футболку с принтом и черную ветровку. Завершают образ солнцезащитные очки.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Рэпер принял несколько эффектных поз, то упирая руки в бока, то подняв их над головой.

"Лёша стань я тебя сфоткаю, девочкам понравится ...." @kamenskux love u honey", - с любовью прокомментировал Потап.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Пользователи сети оценили юмор и стильный образ продюсера и заверили его, что "девочкам понравилось", а также отметили, что он заметно похудел.

  • Нам и Леша и Настя очень нравятся
  • Девочкам понравилось
  • Боже...какой мэн, стетхем нервно курит в сторонке ..
  • Ого как похудел
  • И она таки была права
  • Леша, ты красавчик! Видно сколько ты проделал работы над собой! Любовь творит чудеса!
  • Раньше был смешной,теперь еще красивый
  • Настя молодец !!!! Привела в порядок ;)
  • Те відчуття коли не дарма вранці спортіком був))
  • Ооочень нравится!!!
  • Ничего себе в форме, умничка !

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, Настя Каменских рассказала, как перевернулась ее жизнь после замужества.

Ранее Настя Каменских заинтриговала хорошими новостями и показала осенний фотосет в спортивном луке.

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