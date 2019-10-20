"Дівчатам сподобається": Каменських влаштувала Потапу ефектну фотосесію

Артист позував біля оповитої плющем стіни
Потап і Настя Каменських не соромляться проявляти свої почуття на публіці і регулярно тішать шанувальників романтичними спільними фото. Закохані проводять разом весь вільний час і не упускають можливість зробити красиві фото. Приміром, днями активна парочка підкорила мережу сімейним фото "на стилі", позуючи біля пожежної драбини. А наступного разу Настя вирішила влаштувати чоловікові ефектну фотосесію.
Її результатом репер і продюсер поділився на своїй сторінці в Instagram. Стильний і схудлий Потап позував біля мальовничій цегляної стіни, оповитої плющем, який вже придбав багряні осінні барви. Артист одягнений у темні джинси, білу футболку з принтом і чорну вітровку. Завершують образ сонцезахисні окуляри.
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)
Репер прийняв кілька ефектних поз, то наголошуючивперши руки в боки, то піднявши їх над головою.
"Льоша стань я тебе сфоткаю, дівчатам сподобається ...." @kamenskux love u honey", - з любов'ю прокоментував Потап.
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)
Користувачі мережі оцінили гумор і стильний образ продюсера і запевнили його, що "дівчатам сподобалося", а також зазначили, що він помітно схуд.
Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)
Нагадаємо, Настя Каменських розповіла, як змінилось її життя після заміжжя.
Раніше Настя Каменських заінтригувала хорошими новинами і показала осінній фотосет в спортивному луці.