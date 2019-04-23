Девчули-красотули: Яна Соломко растрогала фанов нежным фото с доченькой

Артистка призналась, что они с малышкой Кирой немного приболели
Яна Соломко, которая сейчас переживает непростой период в жизни, не унывает. Недавно девушка заявила, что решила вернуться в шоу-бизнес и вновь строить карьеру певицы. Про возможный разрыв с мужем Олегом, который активно обсуждается в сети, она не говорит, а просто проводит все свободное время с трехлетней дочуркой Кирой. Вот и на этот раз певица показала нежное фото с малышкой в своем Instagram.
На снимке одинаково одетые в желтое мама и дочка трогательно прижались друг к другу и посылают в камеру воздушные поцелуи.
"Приболевшие но счастливые. Хорошего всем дня", - написала Соломко.
Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)
Подписчики оставили множество умиленных комментариев, заявив, что Яна и Кира - очень милые и красивые и желая им поскорее поправляться.
Напомним, ранее Яна Соломко взбудоражила пикантным фото в ванне и поделилась своими секретами красоты.
Мы также сообщали, что Яна Соломко пожаловалась на непонимание близкого человека. Она с грустью констатировала, что ее не слышат и не хотят знать правду.