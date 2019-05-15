"Дівчинка-квіточка": Яна Соломко замилувала фанів барвистими фото доньки

Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Дівчинка Кіра приміряла вінок з кульбабок

Останнім часом в мережі ходить багато чуток про те, що Яна Соломко нібито розлучилася зі своїм чоловіком. Сама співачка ніяк не коментує дану інформацію, однак проводить багато часу з трирічною дочкою Кірою, а також порадувала своїх прихильників новиною про те, що вона вирішила повернутися на сцену. Зіркова мама вирішила скористатися теплими днями, що нарешті настали, і вирушила з малюком на прогулянку в парк.

На своїй сторінці в Instagram Яна опублікувала барвисті знімки чарівної Кіри, на яких дівчинка приміряла вінок з кульбабок. Мала, одягнена в квітчасті лосини, білу кофтину і жовту жилетку, з задоволенням позувала для мами.

Фото: донька Яни Соломко Кіра (instagram.com/yana.solo)

"Добрий ранооок. Як ваші справи, дорогі наші подружки???" - прокоментувала публікацію Яна.

Фото: донька Яни Соломко Кіра (instagram.com/yana.solo)

Підписники Соломко залишили багато зворушених коментарів, називаючи Кіру сонечком, курчам і квіточкою.

"Таке сонечко)))) краса)))"

"Курча маленьке)))"

"І Вам доброго ранку! Яка яскрава дівчинка-квіточка)))"

"Яка сонячна! красотуля"

"Маленька зірочка, клас!!!"

"Ой, а що це за таке маленьке сонечко?"

"Весняночка"

"Мамине сонечко!"

"Дуже гарнюня дівчинка-весна!!!"

"променисте Сонечко"

"Маленька кульбаба"

"Модняшка"

Нагадаємо, Яна Соломко розбурхала пікантним фото у ванні.

Ми також повідомляли, що Яна Соломко поскаржилася на нерозуміння близької людини. Вона з сумом констатувала, що її не чують і не хочуть знати правду.

Раніше Яна Соломко зворушила фанів ніжним фото з донечкою.