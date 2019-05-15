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"Дівчинка-квіточка": Яна Соломко замилувала фанів барвистими фото доньки

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.05.2019 - 15:28
"Дівчинка-квіточка": Яна Соломко замилувала фанів барвистими фото доньки
Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Дівчинка Кіра приміряла вінок з кульбабок

Останнім часом в мережі ходить багато чуток про те, що Яна Соломко нібито розлучилася зі своїм чоловіком. Сама співачка ніяк не коментує дану інформацію, однак проводить багато часу з трирічною дочкою Кірою, а також порадувала своїх прихильників новиною про те, що вона вирішила повернутися на сцену. Зіркова мама вирішила скористатися теплими днями, що нарешті настали, і вирушила з малюком на прогулянку в парк.

На своїй сторінці в Instagram Яна опублікувала барвисті знімки чарівної Кіри, на яких дівчинка приміряла вінок з кульбабок. Мала, одягнена в квітчасті лосини, білу кофтину і жовту жилетку, з задоволенням позувала для мами.

&quot;Дівчинка-квіточка&quot;: Яна Соломко замилувала фанів барвистими фото доньки

Фото: донька Яни Соломко Кіра (instagram.com/yana.solo)

"Добрий ранооок. Як ваші справи, дорогі наші подружки???" - прокоментувала публікацію Яна.

&quot;Дівчинка-квіточка&quot;: Яна Соломко замилувала фанів барвистими фото доньки

Фото: донька Яни Соломко Кіра (instagram.com/yana.solo)

Підписники Соломко залишили багато зворушених коментарів, називаючи Кіру сонечком, курчам і квіточкою.

  • "Таке сонечко)))) краса)))"
  • "Курча маленьке)))"
  • "І Вам доброго ранку! Яка яскрава дівчинка-квіточка)))"
  • "Яка сонячна! красотуля"
  • "Маленька зірочка, клас!!!"
  • "Ой, а що це за таке маленьке сонечко?"
  • "Весняночка"
  • "Мамине сонечко!"
  • "Дуже гарнюня дівчинка-весна!!!"
  • "променисте Сонечко"
  • "Маленька кульбаба"
  • "Модняшка"

Нагадаємо, Яна Соломко розбурхала пікантним фото у ванні.

Ми також повідомляли, що Яна Соломко поскаржилася на нерозуміння близької людини. Вона з сумом констатувала, що її не чують і не хочуть знати правду.

Раніше Яна Соломко зворушила фанів ніжним фото з донечкою.

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