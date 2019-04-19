"Дівчинка просто вогонь": Анна Сєдокова блиснула пишними грудьми на "гарячому" фото

Співачка позувала без білизни в пікантно відкритому халатику
Анна Сєдокова знову взялася за старе і почала балувати своїх підписників відвертими кадрами. Якийсь час співачка публікувала більш стримані знімки, проте її нове фото в Instagram інакше як "гарячим" не назвеш.
Артистка позує на балконі в одному лише білому халатику. При цьому бюстгальтера на ній немає, а напівпрочинена пола банного наряду відкриває прекрасний огляд на пишні груди Седокової. Виконавиця відкинула голову вгору, закрила очі і чуттєво відкрила губи.
"Доброго ранку", - підписала Анна провокаційний знімок.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Підписники поспішили залишити свої захоплені відгуки.
Хоча знайшлися і такі, хто висловив невдоволення занадто відвертим, на їхню думку, фото, яке не пристало публікувати матері трьох дітей. Деякі попросили натомість викладати більше фото і відео з діточками.
Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова шокувала змінами у зовнішності - співачка відростила вуса і одягла чоловічий одяг. Втім, це виявилося лише першоквітневим жартом.
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