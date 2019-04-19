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"Дівчинка просто вогонь": Анна Сєдокова блиснула пишними грудьми на "гарячому" фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.04.2019 - 16:29
"Дівчинка просто вогонь": Анна Сєдокова блиснула пишними грудьми на "гарячому" фото
Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка позувала без білизни в пікантно відкритому халатику

Анна Сєдокова знову взялася за старе і почала балувати своїх підписників відвертими кадрами. Якийсь час співачка публікувала більш стримані знімки, проте її нове фото в Instagram інакше як "гарячим" не назвеш.

Артистка позує на балконі в одному лише білому халатику. При цьому бюстгальтера на ній немає, а напівпрочинена пола банного наряду відкриває прекрасний огляд на пишні груди Седокової. Виконавиця відкинула голову вгору, закрила очі і чуттєво відкрила губи.

"Доброго ранку", - підписала Анна провокаційний знімок.

&quot;Дівчинка просто вогонь&quot;: Анна Сєдокова блиснула пишними грудьми на &quot;гарячому&quot; фотоФото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Підписники поспішили залишити свої захоплені відгуки.

  • "Дуже гаряче фото. Аня,ви приклад жіночності і чоловічого натхнення)))"
  • "Ох вже ця Аня. Дивишся на вас і розумієш які жінки неймовірні створення. Звісно, якщо себе любити і цінувати"
  • "красиві Очі, волосся шикарні, соковиті губки, дівчинка просто вогонь"
  • "Яка ж шикарна жінка Седокова!"
  • "Ось це спека"
  • "Яка ж ти гарна"
  • "Ганна ви богиня!!!"
  • "Яка груди! Аничка не худни, ти прекрасна"
  • "Який халатик"

Хоча знайшлися і такі, хто висловив невдоволення занадто відвертим, на їхню думку, фото, яке не пристало публікувати матері трьох дітей. Деякі попросили натомість викладати більше фото і відео з діточками.

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова шокувала змінами у зовнішності - співачка відростила вуса і одягла чоловічий одяг. Втім, це виявилося лише першоквітневим жартом.

Ми також писали, що Анна Сєдокова вразила несподіваним образом "сексапільної розвідниці" з сигарою в роті.

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