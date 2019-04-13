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Сексапильная разведчица: Анна Седокова поразила неожиданным образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.04.2019 - 11:56
Сексапильная разведчица: Анна Седокова поразила неожиданным образом
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица позировала в мужском наряде и с сигарой во рту

В последнее время аппетитная Анна Седокова уже несколько раз удивляла поклонников, примеряя мужские образы - певица позировала в строгих костюмах и даже с усами. Похоже, она отлично вжилась в роль, так как вновь ошеломила фанов несколько неожиданным образом.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала новое фото, на котором предстала в темно-синем мужском костюме с галстуком и белой рубашкой. Эффектный образ дополняет шляпа в тон, а также сигара, которую Анна чувственно держит во рту, приоткрыв губы. Свои длинные локоны она оставила распущенными и дерзко смотрит в объектив, слегка прищурившись.

"Sun addicted. Sin addicted", - написала Седокова, что переводится как "Зависима от солнца. Зависима от греха".

Сексапильная разведчица: Анна Седокова поразила неожиданным образомФото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Большинству подписчикам очень понравилось подобное перевоплощение исполнительницы - в комментариях ее сравнили с разведчицей и мафиози и просто засыпали множеством комплиментов.

  • "Сводишь меня с ума"
  • "Моя богиня"
  • "Ну что за женщина такая невероятная"
  • "Анечке очень идёт синий цвет"
  • "Сицилійська мафія)"
  • "Невероятная Красотка"
  • "Минздрав предупреждает красота Анечки Седоковой убивает наповал"
  • "Иногда сигара это просто сигара"
  • "Агент 007 русская контразветка"
  • "Женщина огонь"
  • "Элегантно"
  • "Очень стильно!!! Круто выглядишь!!!"
  • "Опасная особа"
  • "Очень оригинально!!! Прям круть крутецкая, какая фоточка"

Напомним, ранее Анна Седокова шокировала переменами во внешности. Впрочем, это оказалось лишь первоапрельской шуткой.

 Мы также писали, что Анна Седокова вызвала восторг нарядом с леопардовым принтом.

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