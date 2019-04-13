Сексапильная разведчица: Анна Седокова поразила неожиданным образом

Певица позировала в мужском наряде и с сигарой во рту
В последнее время аппетитная Анна Седокова уже несколько раз удивляла поклонников, примеряя мужские образы - певица позировала в строгих костюмах и даже с усами. Похоже, она отлично вжилась в роль, так как вновь ошеломила фанов несколько неожиданным образом.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала новое фото, на котором предстала в темно-синем мужском костюме с галстуком и белой рубашкой. Эффектный образ дополняет шляпа в тон, а также сигара, которую Анна чувственно держит во рту, приоткрыв губы. Свои длинные локоны она оставила распущенными и дерзко смотрит в объектив, слегка прищурившись.
"Sun addicted. Sin addicted", - написала Седокова, что переводится как "Зависима от солнца. Зависима от греха".
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Большинству подписчикам очень понравилось подобное перевоплощение исполнительницы - в комментариях ее сравнили с разведчицей и мафиози и просто засыпали множеством комплиментов.
Напомним, ранее Анна Седокова шокировала переменами во внешности. Впрочем, это оказалось лишь первоапрельской шуткой.
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