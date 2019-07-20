"Девочка с огромным сердцем": Седокова трогательно поздравила дочь с днем рождения

Анна Седокова отпраздновала восьмилетие младшей дочери
Анна Седокова отпраздновала день рождение своей младшей дочери Моники, которой 19 июля исполнилось 8 лет. Свое поздравление украинская певица написала в комментарии под фотографией в Instagram.
Седокова опубликовала фото, на котором она запечатлена с множеством надувных шариков.
Анна Седокова поздравила дочь Монику с днем рождения (фото: instagram.com/annasedokova)
"Вчера был один из трех самых прекрасных дней в моей жизни! Вчера, 19 июля, родилась моя солнечная принцесса Моника", - написала певица.
Она также отметила, что Моника - девочка с огромным сердцем и необычной судьбой. Дело в том, что опеку над Моникой Седокова никак не могла поделить со своим бывшим супругом бизнесменом Максимом Чернявским. Сейчас, по решению суда, родители могут воспитывать ребенка поровну.
"Мы любим тебя сильно и никакие проблемы не разорвут нашу связь! Я готова преодолевать тысячи километров и спать много ночей сидя в самолете, только для того, чтобы увидеть твою улыбку! Я готова много работать, многого всего добиться, чтобы иметь возможность никогда с тобой не разлучаться!" - добавила Анна, мать троих детей.
Она также отметила, что несмотря на то, что жизнь иногда подкидывает им неприятные сюрпризы, они все-равно смогут преодолеть все трудности и жить счастливо вместе.
Пользователи сети также оставили свои пожелания имениннице.
Скриншот с Instagram
Напомним, что Седокова пожаловалась на большие расходы. Певица вынуждена до сих пор снимать жилье, хотя взяла квартиру в ипотеку.
Ранее сообщалось о том, что Анна Седокова рассказала, как борется с целлюлитом.