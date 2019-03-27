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Девочка-мечта: Тина Кароль обольстила чувственным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.03.2019 - 12:42
Девочка-мечта: Тина Кароль обольстила чувственным фото
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица показала мечтательное фото в наряде от украинских брендов

Обольстительная украинская поп-дива Тина Кароль не перестает радовать поклонниками захватывающими дух, чувственными снимками, которые буквально лишают фанов дара речи. Каждое фото они приравнивают к произведению искусства и не устают восхищаться красотой и грацией артистки. Так, она опубликовала эффектный снимок в наряде в нюдовых тонах, пикантно оголяющем плечи,  который пленил ее поклонников и заставил рассыпаться в щедрых комплиментах.

Для фотосессии звезда выбрала легкий топ молочного оттенка на тонких бретелях от FLOW THE LABEL и атласную юбка в тон от FROLOV. Кстати, наряды этого украинского бренда – творения талантливого дизайнера Ивана Фролова - часто можно увидеть на коллегах Тины: Кате Осадчей, Джамале и Наде Дорофеевой.

В качестве украшений певица предпочла тонкую, изящную золотую цепочку и массивное колечко. В ее макияже акцент был сделан на чувственные губы, накрашенные фирменной помадой глубокого красного оттенка. Мечтательный взгляд в сторону и разметавшиеся в стороны локоны придавали образу особой пикантности.

Девочка-мечта: Тина Кароль обольстила чувственным фото

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Фото вызвало восторг у поклонников Тины. Они забросали певицу комплиментами, отметив, что она выглядит юно и соблазнительно.

"Нежная девочка", "Какая светлая!", "Невероятная!", "Тина, а почему ты такая сладкая?", "Девочка-мечта", "Нежность", "Нежна, таинственная, сексуальная", "Загадочная такая", "Как красиво считается хаотично лежащая бретелька от платья и изящная ключица", - писали восторженные поклонники.

Девочка-мечта: Тина Кароль обольстила чувственным фото

Девочка-мечта: Тина Кароль обольстила чувственным фото

Девочка-мечта: Тина Кароль обольстила чувственным фото

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина Кароль уже публиковала снимки из фотосессии в этом же наряде. Тогда они также вызвали неподдельное восхищение у ее фолловеров.

Напомним, что Тина Кароль заворожила чувственным образом от украинских дизайнеров.

Ранее Тина Кароль в шикарном "пламенном" наряде покорила сеть.

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