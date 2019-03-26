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"Как 18-летняя девочка": обворожительная Тина Кароль пленила нежным образом

Lite » Мода 26.03.2019 - 14:19
"Как 18-летняя девочка": обворожительная Тина Кароль пленила нежным образом
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Фаны пришли в восторг от эстетики тела на новом фото артистки

Украинская певица и судья шоу Голос країни 9 Тина Кароль в очередной раз покорила своих поклонников эффектным образом. На своей странице в Instagram артистка, которая ранее заворожила сеть снимком в роскошном наряде, поделилась новым впечатляющим фото.

Исполнительница примерила нежный и романтичный образ в пастельных тонах - красотка позировала в желтом боди на молнии с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь, и длинной юбке бирюзового цвета.

Черно-белый полосатый пиджак она бросила на спинку стула, на котором приняла чувственную позу. Дополнили "лук" Кароль коронная красная помада и необычные прозрачные туфли-лодочки.

&quot;Как 18-летняя девочка&quot;: обворожительная Тина Кароль пленила нежным образом

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Пользователи сети отметили, что певица выглядит на этом фото, как юная девушка, а также восхитились ее эстетическим аутфитом и точеной фигурой.

  • "Девочка - мечта"
  • "Эта шея с ума свела"
  • "Девочка, лет 18, нереально красивая и сексуальная"
  • "Вот это эстетика тела"
  • "Боже, каждый изгиб твоего тела - целое искусство. А эти ключицы..."
  • "Восхитительна"
  • "Прекрасная совершенно"
  • "Как всегда неотразима..."
  • "Наша королева"
  • "Концентрация красоты на этом фото зашкаливает"
  • "Твои ключицы - это верх совершенства"
  • "Невероятная малышка"
  •  
  • "Принцесса неземной красоты"
  • "Промінчик сонця серед похмурого дня"

Напомним, Тина Кароль очаровала сеть экспромтом во время съемки шоу Голос країни, исполнив совместную композицию с одним из участником, который произвел на певицу огромное впечатление.

Кстати, дерзкая Тина Кароль поразила экстремальным мини и колготками в сеточку.

 

"Огненная дива": Тина Кароль в роскошном наряде заворожила сеть "Такая худенькая": Тина Кароль в экстремально коротком платье блеснула точеной фигурой
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