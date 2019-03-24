"Огненная дива": Тина Кароль в роскошном наряде заворожила сеть

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица позировала на подоконнике в элегантном платье

Любимица миллионов украинцев Тина Кароль не устает регулярно баловать своих поклонников эффектными фото в стильных, а иногда и весьма пикантных нарядах. Недаром она считается одной из икон стиля среди звезд шоу-бизнеса, да и не только. На новом фото в Instagram артистка продемонстрировала впечатляющий образ.

Так, Тина позировала в роскошном длинном платье насыщенного желтого цвета с черной подкладкой. Глубокое декольте наряда выгодно подчеркивает пышную грудь певицы. При этом она приняла чувственную позу, лежа на подоконнике.

На втором снимке в фото-коллаже можно рассмотреть эффектную прическу и красивый макияж Кароль. Интересно, что в данном случае она "изменила" своей обычной красной помаде и сделала макияж губ в нюдовых тонах.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники не смогли сдержать своих эмоций и обрушили на Тину шквал восхищенных комплиментов.

"Бомба замедленного действия";

"В твоих глазах отражается солнце. Которое ослепляет всех вокруг. Будь счастлива";

"Вы лучшее что я видела....просто невероятная, неповторимая...";

"Такая светлая и притягивающая";

"Солнечная девочка, дарящая тепло и любовь";

"ГОСПОДИ, ВОЗДУХА МНЕ! Тина, это огонь";

"Ты целая вселенная, такая потрясающая, вечно манящая, незабываемая и соблазняющая";

"Огненная дива!";

"До сих пор удивляюсь как один человек всего лишь одной фото может настолько поднять настроение и вызвать улыбку, это что-то невероятное";

"Погляд просто вражає, прекрасна як весняна квіточка";

"А во взгляде запрятан такой маленький чистый наивный ребёнок";

"Очень нежная и романтичная!", - делятся впечатлениями фолловеры звезды.

Напомним, Тина Кароль в экстремально коротком платье блеснула точеной фигурой.

Также до этого Тина Кароль очаровала сеть экспромптом во время съемки шоу "Голос страны", исполнив совместную композицию с одним из участником, который произвел на певицу огромное впечатление.

Кстати, дерзкая Тина Кароль поразила экстремальным мини и колготками в сеточку.