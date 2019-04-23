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Дівчата-красотулі: Яна Соломко зворушила фанів ніжним фото з донечкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.04.2019 - 18:54
Дівчата-красотулі: Яна Соломко зворушила фанів ніжним фото з донечкою
Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Артистка зізналася, що вони з маленькою Кірою трохи прихворіли

Яна Соломко, яка зараз переживає непростий період у житті, не сумує. Нещодавно дівчина заявила, що вирішила повернутися в шоу-бізнес і знову будувати кар'єру співачки. Про можливий розрив з чоловіком Олегом, який активно обговорюється в мережі, вона не говорить, а просто проводить весь вільний час з трирічною донькою Кірою. Ось і на цей раз співачка показала ніжне фото з малятком у своєму Instagram.

На знімку однаково одягнені в жовте мама і донька зворушливо притулилися одна до одної і посилають в камеру повітряні поцілунки.

"Прихворівші але щасливі. Гарного всім дня", - написала Соломко.

Дівчата-красотулі: Яна Соломко зворушила фанів ніжним фото з донечкоюФото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Підписники залишили багато зворушених коментарів, заявивши, що Яна і Кіра - дуже милі та гарні і бажаючи їм скоріше одужувати.

  • "Поправляйтеся скоріше"
  • "Красуні"
  • "Такі гарні і милі"
  • "Одужуйте"
  • "Красотулі"
  • "Милашки, не хворійте))))"
  • "І вам дівчата доброго дня! Кірочка нехай пошвидше одужує, маленьке сонечко"
  • "Яночка, ви з дочей просто бомбиты"
  • "Лялечки такі. Ми теж з малятком хворіємо ((( Одужуйте і будьте щасливі"
  • "Які намистинки"
  • "Милахииии"

Нагадаємо, раніше Яна Соломко розбурхала пікантним фото у ванні і поділилася своїми секретами краси.

Ми також повідомляли, що Яна Соломко поскаржилася на нерозуміння близької людини. Вона з сумом констатувала, що її не чують і не хочуть знати правду.

 

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