"Дешево": Ани Лорак раскритиковали за нелепый наряд

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Знаменитая украинская певица подверглась критике

Ани Лорак опубликовала на свою страницу в Instagram фото, которое раскритиковали ее поклонники.

На снимке можно увидеть 40-летнюю Каролину в джинсовом топе и юбке с одной расстегнутой пуговицей.

Дополнила образ черно-белая ветровка с принтом желтных цепец и черные высокие сапоги.

"А вы готовы к коллекции #HMoschino?" - заинтриговала поклонников звезда, которая скорее всего приет участие в проекте брендов HM и Moshino, недавно заявивших о совместной коллаборации.

Скриншот: instagram.com/anilorak

Однако фолловеров Лорак не впечатлил ее look. Большинство подписчиков оставили негативные комментарии под кадром:

"Какой ужас", "Мне тоже не очень, дешево как -то", "Вы красивая, но образ не ваш".

Напомним, ранее Ани Лорак в "голом" наряде нарвалась на критику.

Также сообщалось, что подписчики 40-летней звезды уличили ее в депрессии. Вероятно, поклонники переживают развод Ани Лорак с мужем Муратом Налчаджиоглу. По сообщениям СМИ он изменил певице с другой девушкой.

Мы писали, что появилась новая информация о проблемах в браке певицы. По данным российских СМИ, Мурат начал изменять Каролине Куек почти сразу после свадьбы. Тогда ходили слухи, якобы брак певицы фиктивный.

Также мы писали о том,что недавно артистка представила свое шоу "Дива" в Екатеринбурге в РФ.

Видео: РБК-Украина