Костюм у Волочковой взяла: Ани Лорак в "голом" наряде нарвалась на критику

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Пользователи сети посоветовали певице сменить стилиста

Украинская певица Ани Лорак, которую обвинили в использовании фотошопа, озадачила поклонников неудачным концертным нарядом. Фотографию артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Лорак позирует в облегающем полупрозрачном комбинезоне, который фактически сливается с телом и создает впечатления отсутствия одежды.

"Мы начинаем!" - подписала снимок знаменитость.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

В таком виде певица вышла на сцену перед российской публикой в Ижевске.

Подписчики Ани Лорак в социальной сети не оценили подобный образ артистки, отметив, что она будто голая, а сам наряд пошлый и безвкусный. Кое-кто предположил, что она взяла этот костюм у Анастасии Волочковой или Ольги Бузовой.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Ранее сообщалось, что подписчики 40-летней звезды уличили ее в депрессии. Вероятно, поклонники переживают развод Ани Лорак с мужем Муратом Налчаджиоглу. По сообщениям СМИ он изменил певице с другой девушкой.

Мы писали, что появилась новая информация о проблемах в браке певицы. По данным российских СМИ, Мурат начал изменять Каролине Куек почти сразу после свадьбы. Тогда ходили слухи, якобы брак певицы фиктивный.

Также мы писали о том,что недавно артистка представила свое шоу "Дива" в Екатеринбурге в РФ.

Видео: РБК-Украина