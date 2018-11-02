ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Костюм у Волочковой взяла: Ани Лорак в "голом" наряде нарвалась на критику

Lite » Звезды 02.11.2018 - 11:03
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Пользователи сети посоветовали певице сменить стилиста

Украинская певица Ани Лорак, которую обвинили в использовании фотошопа, озадачила поклонников неудачным концертным нарядом. Фотографию артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Лорак позирует в облегающем полупрозрачном комбинезоне, который фактически сливается с телом и создает впечатления отсутствия одежды.

"Мы начинаем!" - подписала снимок знаменитость.

Костюм у Волочковой взяла: Ани Лорак в &quot;голом&quot; наряде нарвалась на критикуФото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

В таком виде певица вышла на сцену перед российской публикой в Ижевске.

Подписчики Ани Лорак в социальной сети не оценили подобный образ артистки, отметив, что она будто голая, а сам наряд пошлый и безвкусный. Кое-кто предположил, что она взяла этот костюм у Анастасии Волочковой или Ольги Бузовой.

Костюм у Волочковой взяла: Ани Лорак в &quot;голом&quot; наряде нарвалась на критику

Костюм у Волочковой взяла: Ани Лорак в &quot;голом&quot; наряде нарвалась на критику

Костюм у Волочковой взяла: Ани Лорак в &quot;голом&quot; наряде нарвалась на критику

Костюм у Волочковой взяла: Ани Лорак в &quot;голом&quot; наряде нарвалась на критику

Костюм у Волочковой взяла: Ани Лорак в &quot;голом&quot; наряде нарвалась на критику

Костюм у Волочковой взяла: Ани Лорак в &quot;голом&quot; наряде нарвалась на критику

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Ранее сообщалось, что подписчики 40-летней звезды уличили ее в депрессии. Вероятно, поклонники переживают развод Ани Лорак с мужем Муратом Налчаджиоглу. По сообщениям СМИ он изменил певице с другой девушкой.

Мы писали, что появилась новая информация о проблемах в браке певицы. По данным российских СМИ, Мурат начал изменять Каролине Куек почти сразу после свадьбы. Тогда ходили слухи, якобы брак певицы фиктивный.

Также мы писали о том,что недавно артистка представила свое шоу "Дива" в Екатеринбурге в РФ.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Ани Лоракпевецкритикастиль
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь