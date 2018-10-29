"Блеск в глазах погас": пользователи сети прокомментировали новое фото Ани Лорак

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Подписчики певицы посчитали, что она находится в тяжелом эмоциональном состоянии

Скандальная украинская певица Ани Лорак опубликовала на свою страницу Instagram, казалось бы, безобидное фото.

Однако подписчики 40-летней звезды уличили ее в депрессии.

На снимке можно увидеть Каролину всю в черном: лосинах и вязаном свитере с ремнями на рукавах.

"Теплого вечера!" - подписала кадр Лорак.

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Фолловеры посчитали, что звезда слишком часто выкладывает фото в темных нарядах.

"Блеск в глазах погас", "Цвет настроения черный", "Ани, почему вы так часто в черном?" - пишут блогеры.

Вероятно поклонники переживают развод Ани Лорак с мужем Муратом Налчаджиоглу. По сообщениям СМИ он изменил певице с другой девушкой.

Напомним, ранее экс-супруг Ани Лорак сделал тату в честь дочери Софии.

Лорак и Мурат познакомились в 2005 году, когда певица отдыхала в Турции пятизвездочного отеля, где мужчина работал менеджером. Она поняла это по бейджу и рации. Молодой человек пригласил ее в ресторан, в котором было караоке.

Ранее мы сообщали, что процесс развода Ани Лорак может растянуться на несколько лет. Журналисты обратились к юристу, который разбирается в бракоразводных моментах, и узнали о тонкостях расторжения брака звездной пары.

Оказывается, данный процесс между гражданином Украины и гражданином другой страны всегда сложнее, чем обычный бракоразводный процесс, даже если брак был заключен на территории Украины.

Мы писали, что появилась новая информация о проблемах в браке певицы. По данным российских СМИ, Мурат начал изменять Каролине Куек почти сразу после свадьбы. Тогда ходили слухи, якобы брак певицы фиктивный.

"Вскоре после свадьбы мы чуть не разошлись. Думаю, я здесь не новичок. Это проблема любого публичного человека", - рассказала Ани Лорак в программе "Наедине со всеми".

Кстати, 15 августа 2018 года Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу отметили годовщину - девятилетие совместной жизни. А накануне мужа звезды застали в столичном клубе с другой девушкой.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)