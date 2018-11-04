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"Дешево": Ані Лорак розкритикували за безглуздий наряд

Lite » Зірки 04.11.2018 - 07:43
Ані Лорак. Фото: instagram.com/anilorak
Ані Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Знаменита українська співачка піддалася критиці

Ані Лорак опублікувала на свою сторінку в Instagram фото, яке розкритикували її шанувальники.

На знімку можна побачити 40-річну Кароліну в джинсовому топі і спідниці з одного розстебнутій ґудзиком.

Доповнила образ чорно-біла куртка з принтом желтных цепец та чорні високі чоботи.

"А ви готові до колекції #HMoschino?" - заінтригувала прихильників зірка, яка швидше за все приет участь у проекті брендів HM і Moshino, недавно заявили про спільну колаборації.

&quot;Дешево&quot;: Ані Лорак розкритикували за безглуздий наряд&quot;Дешево&quot;: Ані Лорак розкритикували за безглуздий наряд

Скріншот: instagram.com/anilorak

Однак фоловерів Лорак не вразив її look. Більшість передплатників залишили негативні коментарі під кадром:

"Який жах", "Мені теж не дуже, дешево як -то", "Ви красива, але образ не ваш".

Нагадаємо, раніше Ані Лорак в "голом" вбранні нарвалася на критику.

Також повідомлялося, що передплатники 40-річної зірки викрили її в депресії. Ймовірно, шанувальники переживають розлучення Ані Лорак з чоловіком Муратом Налчаджиоглу. За повідомленнями ЗМІ він змінив співачці з іншою дівчиною.

Ми писали, що з'явилася нова інформація про проблеми в шлюбі співачки. За даними російських ЗМІ, Мурат почав змінювати Кароліні Куєк майже відразу після весілля. Тоді ходили чутки, нібито фіктивний шлюб співачки.

Також ми писали про те,що нещодавно артистка представила своє шоу "Діва" в Єкатеринбурзі в РФ.

Відео: РБК-Україна

Новини України Ані ЛоракфотоInstagram
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