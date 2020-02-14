Дерзко: беременная возлюбленная Илона Маска показала округлившийся живот в ярком образе

Начало января для именитого миллиардера Илона Маска ознаменовалось сенсационной новостью. Так, 9 января 31-летняя певица Клэр Элис Буше (украинско-французская певица, более известна под псевдонимом Grimes/ Граймс) показала поклонникам первое “беременное” фото, на котором отчетливо видно заметно округлившийся животик звезды. Поначалу не все поклонники поверили эпатажной певице, посчитав, что таким образом она привлекает внимание якобы к своему новому альбому. Граймс недоверие возмутило и чуть позже она сообщила, что готовится родить малыша своему возлюбленному - бизнесмену, основателя компаний Tesla и SpaceX Илону Маску.

Интересно, что радостную новость всему миру Грайм сообщила весьма оригинально. А именно, опубликовав фото топлес, на теле видны какие-то “царапины”. А на самом округлившемся животике - проекция ребенка в утробе матери.

Клэр Буше (фото: instagram.com/grimes)

Также ранее исполнительница пожаловалась фанатам, что ей трудно вынашивать первенца. Появились некоторые проблемы. Как отметила сама Клэр Буше, вынашивание ребенка - “это тяжелое испытание”.

“У меня возникли осложнения в самом начале. Второй триместр протекал нормально. А вот на 25-й неделе начались боли”, - подробно рассказала артистка своим подписчикам.

Долгое время исполнительница ничего больше не сообщала о своем новом положении. И вот, 14 февраля решила отправить поклонникам весточку.

На своей instagram-страничке новая любимая Илона Маска опубликовала новый снимок, на котором можно рассмотреть ее округлившийся животик.

Беременная Граймс (фото: instagram.com/grimes)

Как обычно, образ Grimes впечатляет. Певица позирует в черно-белом длинном плаще с пышным низом. Плащ расстегнут в районе животика. Под плащом видим рыжую юбку из пышной бахромы. Волосы артистки заплетены в тонкие косы. Также на исполнительнице явно нет бюстгальтера. Макияж также достаточно броский - яркие розовые румяна, светло-розовые губы. Черный маникюр и длинные острые ногти. В общем, исполнительница умеет впечатлять. Одной рукой она придерживает животик.

Илона Маск и Клэр Буше (Grimes) на Met Gala в 2018 году

Напомним, что Илон Маск и Граймс встречаются уже два года. Пока что пара не спешит официально расписываться. Известно, что о романе миллиардера и певицы впервые активно заговорили в 2018 году, когда основатель Tesla пришел на красную дорожку церемонии Met Gala в Нью-Йорке под руку с эпатажной молодой исполнительницей. Долгое время ни поклонники Маска, ни Грайм не верили в єти отношения. И біли уверены, что это просто “пиар”. Однако позже в СМИ стало появляться все больше фото от папарацци, на которых Клэр Элис Буше даже гуляла с детьми Маска от предыдущих браков.

Также отметим, что для Клэр это будет первый ребенок. Маск же воспитывает пятеро детей от предыдущих отношений.