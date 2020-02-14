Зухвало: вагітна кохана Ілона Маска показала кругленький живіт в яскравому образі

Початок січня для іменитого мільярдера Ілона Маска ознаменувався сенсаційною новиною. Так, 9 січня 31-річна співачка Клер Еліс Буше (українсько-французька співачка, більш відома під псевдонімом Grimes/ Граймс) показала шанувальникам перше "вагітне" фото, на якому чітко видно помітно кругленький животик зірки. Спочатку не всі шанувальники повірили епатажній співачці, вважаючи, що таким чином вона привертає увагу нібито до свого нового альбому. Граймс недовіра обурила і трохи пізніше вона повідомила, що готується народити малюка своєму коханому - бізнесменові, засновнику компаній Tesla і SpaceX Ілону Маску.

Цікаво, що радісну новину всьому світу Грайм повідомила вельми оригінально. А саме, опублікувавши фото топлес, на тілі видно якісь "подряпини". А на самому кругленькому животику - проекція дитини в утробі матері.

Клер Буше (фото: instagram.com/grimes)

Також раніше виконавиця поскаржилася фанатам, що їй важко виношувати первістка. З'явилися деякі проблеми. Як зазначила сама Клер Буше, виношування дитини - "це важке випробування"..

“У мене виникли ускладнення в самому початку. Другий триместр протікав нормально. А ось на 25-му тижні почалися болі", - докладно розповіла артистка своїм підписникам.

Довгий час виконавиця нічого більше не повідомляла про свій новий стан. І ось, 14 лютого вирішила відправити шанувальникам звісточку.

На своїй instagram-сторінці нова кохана Ілона Маска опублікувала новий знімок, на якому можна розглянути її кругленький животик.

Вагітна Граймс (фото: instagram.com/grimes)

Як зазвичай, образ Grimes вражає. Співачка позує у чорно-білому довгому плащі з пишним низом. Плащ розстібнутий в районі животика. Під плащем бачимо руду спідницю з пишною бахроми. Волосся артистки заплетене в тонкі коси. Також на виконавиці явно немає бюстгальтера. Макіяж також досить помітний - яскраві рожеві рум'яна, світло-рожеві губи. Чорний манікюр і довгі гострі нігті. Загалом, виконавиця вміє вражати. Однією рукою вона притримує животик.

Ілона Маск і Клер Буше (Grimes) на Met Gala в 2018 році

Нагадаємо, що Ілон Маск і Граймс зустрічаються вже два роки. Поки що пара не поспішає офіційно розписуватися. Відомо, що про роман мільярдера і співачки вперше активно заговорили в 2018 році, коли засновник Tesla прийшов на червону доріжку церемонії Met Gala в Нью-Йорку під руку з епатажною молодою виконавицею. Тривалий час ні шанувальники Маска, ні Грайм не вірили в ці відносини. І були впевнені, що це просто "піар". Проте пізніше в ЗМІ стало з'являтися все більше фото від папараці, на яких Клер Еліс Буше навіть гуляла з дітьми Маска від попередніх шлюбів.

Також відзначимо, що для Клер це буде перша дитина. Маск ж виховує п'ятеро дітей від попередніх стосунків.