Дерзкий язычок и пышный бюст: Каменских взволновала сеть игривым фото

Настя Каменских продолжает радовать своих поклонников "горячими" фото. Недавно певица показала свой эффектный образ со съемок шоу Х-фактор на телеканале "СТБ", где она стала одной из судей, впечатлив глубоким декольте. Новое фото на страничке артистки также получилось весьма жарким и одновременно игривым.

Настя сделала селфи, позируя в топе с оголенными плечами, который выгодно подчеркнул ее пышную грудь. Кроме того, она накрасила губы красной помадой и дерзко высунула кончик языка.

Стоит отметить, что исполнительница запечатлена без своих привычных кудряшек - она выпрямила волосы и уложила их крупными локонами.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Судя по подписи к фото, этот образ - также со съемок Х-фактора, так что фанаты с нетерпением ждут выхода шоу в эфир.

К слову, пикантный снимок вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков - большинство как обычно уверяют, что Настя красотка и фото супер, однако некоторым оно показалось несколько вульгарным.

Такая необычная Настя

Самая вашая нелепая фотография

Ооооочень красивая

Фу, виглядає вульгарно

Ничего подобного, Настя ты просто прелесть

Неудачная фотка!

Хороша чертовски

Красотка

Какая худышка стала)) красоточка, умничка!!!

Вы как всегда -ВЕЛИКОЛЕПНЫ

Женственная

Ахах, Потап по ж..пе надаёт))

Язык показывать че снова в топе

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Потап впервые прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских, которые активно гуляют в сети и СМИ. Каждый снимок певицы внимательно рассматривается на наличие животика - и он нередко "находится". Потап высказался несколько неоднозначно - не опроверг и не подтвердил данную информацию.

Ранее Настя Каменских ошеломила глубиной декольте на съемках Х-фактора.

Также Потап и Настя Каменских показали совместное фото и обменялись романтическими посланиями.