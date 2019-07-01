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Зухвалий язичок і пишний бюст: Каменських схвилювала мережу грайливим фото


Співачка з'явилася на знімку без звичних кучерів

Настя Каменських продовжує радувати своїх шанувальників "гарячими" фото. Нещодавно співачка показала свій ефектний образ зі зйомок шоу Х-фактор на телеканалі "СТБ", де вона стала однією з суддів, вразивши глибоким декольте. Нове фото на сторінці артистки також вийшло досить жарким і одночасно грайливим.

Настя зробила селфи, позуючи в топі з оголеними плечима, який вигідно підкреслив її пишні груди. Крім того, вона нафарбувала губи червоною помадою і зухвало висунула кінчик язика.

Варто відзначити, що виконавиця зображена без своїх звичних кучерів - вона випрямила волосся і вклала його великими локонами.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Судячи з підпису до фото, цей образ - також зі зйомок Х-фактора, так що фанати з нетерпінням чекають виходу шоу в ефір.

До речі, пікантний знімок викликав неоднозначну реакцію у підписників - більшість як зазвичай запевняють, що Настя красуня і фото супер, проте деяким воно здалося дещо вульгарним.

  • Така незвичайна Настя
  • Сама вашая безглузда фотографія
  • Дууууууже гарна
  • Фу, виглядає вульгарно
  • Нічого подібного, Настя ти просто принадність
  • Невдала фотка!
  • чертовски Хороша
  • Красуня
  • Яка худенька стала)) красоточка, молодчинка!!!
  • Ви як завжди -ПРЕКРАСНІ
  • Жіночна
  • Ахах, Потап за ж..пе надає))
  • Мова показувати чє знову в топі
 

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Потап вперше прокоментував чутки про вагітність Насті Каменських, які активно гуляють в мережі та ЗМІ. Кожен знімок співачки уважно розглядається на наявність животика - і він нерідко "знаходиться". Потап висловився дещо неоднозначно - не спростував і не підтвердив цю інформацію.

Раніше Настя Каменських приголомшила глибиною декольте на зйомках Х-фактора.

Також Потап і Настя Каменських показали спільне фото і обмінялися романтичними посланнями.

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