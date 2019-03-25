Зухвала і з рожевою помадою: Леся Нікітюк показала себе в 17 років

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На фото Леся, як завжди, з гумором і зухвалим поглядом

Леся Нікітюк сьогодні – одна з найвідоміших і затребуваних українських телеведучих. При цьому творчий шлях 31-річної Лесі розпочався ще під час навчання у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, де вона була однією з учасниць місцевої команди КВН ("Торнало Люкс"). До речі, тоді Нікітюк і було десь 17-18 років. І саме фото з того періоду і показала на своїй instagram-сторінці Леся.

Так, на опублікованому знімку Нікітюк забавно дивиться в камеру, стиснувши губи в поцілунку. Зеленоока блондинка з зачіскою каре, з яскраво-рожевою помадою, у чорній шкіряній куртці і салатово-жовтій кофтині – такою постає телеведуча на фото.

"Привіт! Я Леся... мені 17", - підписала знімок Нікітюк.

Леся Нікітюк в 17 років (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Зазначимо, що вперше на телеекрани Леся потрапила в 2009 році, коли разом зі своєю подругою виступила в "Бігуді шоу". Пізніше (знову зі своєю подругою Олею Панасенко) Нікітюк вирішила спробувати сили на гумористичній сцені шоу "Розсміши коміка". І до речі, дівчата змогли заробити 10 тис. грн. Потім було ще кілька повернень у популярне шоу. А під час участі в проекті в 2012 році Леся з подругою заробили макисмум - 50 тис. грн своїми жартами.

Леся Нікітюк і Оля Панасенко на шоу "Розсміши коміка"

І все ж головний "вибух" в кар'єрі Лесі Нікітюк стався в 2012 році, коли вона стала ведучою популярного тревел-шоу "Орел и Решка". Тоді співведучим Нікітюк був Андрій Бідняков.

Пізніше на телеканалі К1 стартувала нова авторська програма Леся – "Леся-Здеся". Коли телеведуча відвідувала різні світські вечірки і жартувала над українськими зірками.

Авторська передача Нікітюк – "Леся-Здеся"

Нагадаємо, раніше "королева дискотеки" Леся Нікітюк блиснула стрункою фігурою в блискучій міні-сукні.

Також Нікітюк у відвертому міні засмутилася через YUNA 2019.