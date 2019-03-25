ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зухвала і з рожевою помадою: Леся Нікітюк показала себе в 17 років

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.03.2019 - 11:54
Зухвала і з рожевою помадою: Леся Нікітюк показала себе в 17 років
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На фото Леся, як завжди, з гумором і зухвалим поглядом

Леся Нікітюк сьогодні – одна з найвідоміших і затребуваних українських телеведучих. При цьому творчий шлях 31-річної Лесі розпочався ще під час навчання у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, де вона була однією з учасниць місцевої команди КВН ("Торнало Люкс"). До речі, тоді Нікітюк і було десь 17-18 років. І саме фото з того періоду і показала на своїй instagram-сторінці Леся.

Так, на опублікованому знімку Нікітюк забавно дивиться в камеру, стиснувши губи в поцілунку. Зеленоока блондинка з зачіскою каре, з яскраво-рожевою помадою, у чорній шкіряній куртці і салатово-жовтій кофтині – такою постає телеведуча на фото.

"Привіт! Я Леся... мені 17", - підписала знімок Нікітюк.

Леся Нікітюк в 17 років

Леся Нікітюк в 17 років (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Зазначимо, що вперше на телеекрани Леся потрапила в 2009 році, коли разом зі своєю подругою виступила в "Бігуді шоу". Пізніше (знову зі своєю подругою Олею Панасенко) Нікітюк вирішила спробувати сили на гумористичній сцені шоу "Розсміши коміка". І до речі, дівчата змогли заробити 10 тис. грн. Потім було ще кілька повернень у популярне шоу. А під час участі в проекті в 2012 році Леся з подругою заробили макисмум - 50 тис. грн своїми жартами.

Леся Нікітюк і Оля Панасенко на шоу "Розсміши коміка"

І все ж головний "вибух" в кар'єрі Лесі Нікітюк стався в 2012 році, коли вона стала ведучою популярного тревел-шоу "Орел и Решка". Тоді співведучим Нікітюк був Андрій Бідняков.

Пізніше на телеканалі К1 стартувала нова авторська програма Леся – "Леся-Здеся". Коли телеведуча відвідувала різні світські вечірки і жартувала над українськими зірками.

Авторська передача Нікітюк – "Леся-Здеся"

Нагадаємо, раніше "королева дискотеки" Леся Нікітюк блиснула стрункою фігурою в блискучій міні-сукні.

Також Нікітюк у відвертому міні засмутилася через YUNA 2019.

Сама сонячна і легка: зірка "Орла и Решки" показала стрункі ніжки на Карибах Дівчина-весна: Катя Осадча зачарувала яскравим образом у квітчастій сукні
Новини України Леся Нікітюкведущая
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся