Королева дискотеки: Леся Никитюк сверкнула стройной фигурой в блестящем мини-платье

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая уже хорошо себя чувствует и активно погрузилась в работу

Популярная телеведущая и любимица зрителей Леся Никитюк, которая после возвращения из Египта успела напугать своих поклонников тем, что неожиданно попала в больницу, окончательно подтвердила, что с ней уже все хорошо. Шоувумен вернулась к работе и проводит все свое время на съемках шоу "Кто против блондинок?", успевая примерить яркие и эффектные образы.

Так, на своей странице в Instagram звезда экранов опубликовала новое фото в смелом наряде - Леся позировала в ярко-синем блестящем мини-платье, облегающий фасон которого подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги. Длинные волосы она завязала в высокий хвост.

"Нічого не пишу...нема часу... просто лайкайте", - с юмором прокомментировала публикацию ведущая.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети с удовольствием вняли ее просьбе, успевая также оставлять восхищенные комментарии.

"Секси шмекси в чулках";

"Боже, яка ти красуня. Люблю тебе сонечко";

"Ничего, мы вас и так очень любим!!!";

"Слов нет. Красотка!!!";

"Это называется "секса вам в ленту";

"Королева дискотеки";

"Просто зірочка";

"Вау симпатичнаЯ сэксуальнаЯ Красотка самаЯ ЛучшаЯ в Мире";

"Шикарная девочка";

"Куколка!!)))";

"Лесюня ты просто куколка цём- цём";

"Сукня бомба", - пишут фолловеры Никитюк.

Позже телезвезда выложила еще несколько снимков в дерзком "луке" в своих "историях".

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк в смелом наряде "нарвалась" на комплимент от Оли Поляковой. Ведущая примерила трендовый предмет гардероба – удлиненный пиджак-платье ассиметричного кроя на одно плечо.

Мы также писали, что во время отдыха в Египте Леся Никитюк посетила пирамиды и успела сфотографировать "поцелуй со Сфинксом".